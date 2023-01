Nina Zilli e il compagno Danti aspettano un figlio. Fiorello e Biggio ne hanno combinata un’altra. Il loro programma Viva Rai 2 sta letteralmente spopolando. E dopo le prime puntate e il successo sono arrivate pure le polemiche: i residenti del quartiere dove è stato allestito lo studio dello show si sono lamentati perché non riescono a dormire. Già, vengono svegliati fin dalle prime luci dell’alba dai rumori che arrivano da quelle parti.

Nelle scorse ore, inoltre, Fiorello è finito nell’occhio del ciclone, si fa per dire, per una clamorosa gaffe su Alessia Marcuzzi. Il popolare showman, infatti, ha voluto chiamare, mentre era in diretta su Instagram, la collega per augurarle il meglio, prima dell’inizio dell’esperienza di Boomerissima su Rai1. Purtroppo però, non volendo, Fiore ha mostrato a tutti il numero di cellulare della Marcuzzi. Un errore costato cara alla donna di spettacolo che ha ricevuto tantissimi messaggi e chiamate da sconosciuti.

Fiorello e la ‘soffiata’ su Nina Zilli e il compagno

I protagonisti del programma che va in onda su Rai 2 dalle 7:15 hanno parlato anche di Nina Zilli. La cantante firma una delle sigle di “Viva Rai 2”. Ebbene Fiorello e Biggio si sono sbottonati sul suo conto e hanno fatto filtrare un’indiscrezione. Subito dopo la sigla Fiorello ha iniziato a scherzare con il collega: “Grazie Nina con il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì? Pubblicamente?”.

“Quella che stanno insieme?”, ha risposto prontamente Biggio. “Ah non lo sai neanche tu, non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro – ha continuato Fiorello. A quel punto Mauro Casciari è intervenuto: “C’è del terzo”. “Non parlare, non dire cose che non sai” lo ha rimproverato il conduttore che poi ha parlato anche di Federica Pellegrini: a quanto pare la nuotatrice ha smentito la voce che la voleva in dolce attesa.

Nina Zilli e il compagno Danti, vero nome Daniele Lazzarin, producer e voce del duo Two Fingerz, si sono fatti vedere per la prima volta insieme nel febbraio 2020, giusto prima che scoppiasse l’epidemia da Covid. “Siamo carini? Siamo fidanzati” le loro parole prima di scambiarsi un bacio pubblicamente sui social. I due si sono conosciuti durante la lavorazione del singolo “Tu ed io”. E, a quanto pare, dopo tre anni di amore diventeranno presto genitori. Anche se loro non confermano né smentiscono l’indiscrezione.

