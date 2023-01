Incredibile episodio con protagonisti Fiorello ed Alessia Marcuzzi. Lo showman ha commesso un’ingenuità, che ha scatenato il caos da un momento all’altro. E la stessa conduttrice televisiva ha confermato tutto, postando sul suo profilo Instagram il risultato dell’errore del collega. Inaspettatamente ha fatto qualcosa di clamoroso e ora lei dovrà necessariamente correre ai ripari per risolvere definitivamente la situazione. Non stiamo parlando di niente di irreparabile, ma i primi problemi già ci sono stati.

Un vero e proprio colpo di scena, causato da Fiorello mentre si trovava sul social network e si stava soffermando su Alessia Marcuzzi. Durante le prime ore della mattina di martedì 10 gennaio, l’amico di Amadeus ha voluto contattare la presentatrice, che in serata tornerà ad essere protagonista in televisione. Infatti, condurrà la trasmissione Boomerissima su Rai1, che prevedrà la sfida generazionale tra i boomer e i millenials e c’è davvero grande attesa per questo suo graditissimo ritorno.

Fiorello, gaffe su Alessia Marcuzzi sui social

Fiorello ha deciso di chiamare, mentre era in diretta su Instagram, Alessia Marcuzzi per augurarle il meglio, prima dell’inizio di questa sua esperienza nel piccolo schermo. Un gesto bellissimo, apprezzato tantissimo dalla donna, peccato però che senza accorgersene ha fatto una cosa sbagliata. E lei ha poi contattato il presentatore di Viva Rai2 per informarlo dell’avvenimento. E le conseguenze sono state palpabili, infatti la stessa Marcuzzi ha poi postato nelle Instagram stories il risultato di quella disattenzione di Rosario Fiorello.

Per errore Fiorello ha mostrato il numero del cellulare di Alessia Marcuzzi e quindi i fan ne hanno approfittato per contattarla. Lei stessa ha pubblicato alcuni messaggi ricevuti sul suo smartphone: “Ciao Alessia, scusami tanto il disturbo, hanno mostrato il tuo numero in trasmissione da Fiorello. Voglio approfittare per dirti che ti seguo e ti ammiro. Mi piacerebbe tanto avere una tua foto con dedica, ma intanto mi accontento di averti comunicato tutta la mia stima. In bocca al lupo per la nuova trasmissione”.

Oggi il buongiorno si vede da #VivaRai2 anche per @lapinella, ormai nota alle cronache come Alla Ultimo 📲 Prima della sfida di #Boomerissima di questa sera dovrà sfidare il suo numero di telefono, ma la domanda è: di chi è la colpa? Di @Fiorello o @fabriggio? pic.twitter.com/oiHK2ilQSF — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) January 10, 2023

E ancora: “Ale, sei stupenda. Un abbraccio, cambia numero sennò sarai tartassata di messaggi”, “Buongiorno e scusa del disturbo. Volevo dirti che ti seguo dai tempi di Colpo di Fulmine e sei speciale. Auguri per stasera, io come sempre ti supporterò. Buona giornata, baci”.