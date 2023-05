Polemiche immense sulla vip per la foto in bikini a 47 anni. Possiamo subito dire che effettivamente il suo corpo è praticamente perfetto e non sembrerebbe essere di una donna di quell’età, ma di una ragazzina. Ma un suo comportamento particolare ha fatto imbestialire alcuni follower, che le hanno fatto notare che non avrebbe mai dovuto porsi in quel modo. Ma non sono mancati nemmeno i complimenti per questa splendida donna italiana.

Quindi, questa vip ha fatto stropicciare gli occhi con questa foto in bikini. Nonostante abbia raggiunto ormai i 47 anni, si è anche lanciata in una nuova avventura molto privata, infatti ha annunciato ai suoi fan diverso tempo fa di essersi iscritta sulla piattaforma per adulti Onlyfans. E proprio grazie a questo sta conquistando tanto denaro che le permette di vivere bene. Attualmente si trova tra l’altro in una delle località più belle del mondo.

Polemiche sulla vip italiana, la foto in bikini a 47 anni fa discutere

Questa vip che ha dominato la scena di Instagram, grazie ad una foto sensazionale in bikini a 47 anni, si è recata a Sharm El-Sheikh ed è quindi in vacanza insieme a qualche sua amica. Ha indossato un costume di colore nero a forma di triangolo e, oltre a mettere in risalto il suo décolleté, si è posizionata in una maniera particolare per far vedere a tutti il suo lato B esplosivo. Una vista mozzafiato, che però ha provocato anche reazioni negative.

Lei è Antonella Mosetti, che si è dunque fotografata mentre si trovava sopra un pontile nella città egiziana. Parlando un attimo di OnlyFans, ecco cosa disse a tal proposito al settimanale Chi: “Con OnlyFans ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta. Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di pornografico. Il seno si vede ovunque, piedi e lato B anche. E’ un social a pagamento meno edulcorato”. Tornando allo scatto hot, c’è chi le ha scritto: “Ma sta aspettando la puntura dell’infermiera?“.

Altri odiatori del web hanno aggiunto: “Vuole sembrare una bambina, ma ha quasi 50 anni”, “Proprio una posizione naturale…”, “Hai ingoiato un manico di scopa? Ma fatti le foto in modo normale”, “Una volgarità infinita”, “Fai pena, sei ridicola“.