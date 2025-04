Nel giorno in cui il mondo ha pianto la scomparsa di Papa Francesco, Chiara Ferragni è tornata al centro delle polemiche per un post social che ha scatenato un’ondata di indignazione. L’imprenditrice digitale, seguita da milioni di utenti, ha pubblicato su Instagram una foto che in altre circostanze sarebbe probabilmente passata inosservata, ma che, nel contesto del lutto collettivo, è stata percepita da molti come una provocazione inaccettabile.

La giornata di lunedì 21 aprile era iniziata con il dolore per la morte del Pontefice, venuto a mancare dopo una lunga malattia. Nonostante le sue condizioni fossero da tempo oggetto di preoccupazione, il recente ritorno in pubblico a San Pietro aveva riacceso nei fedeli la speranza. Ma proprio nel Lunedì dell’Angelo è arrivata la notizia che ha scosso il mondo cattolico: Papa Bergoglio si è spento, lasciando un vuoto immenso in milioni di credenti. In questo clima di lutto e raccoglimento, è bastata una semplice fotografia per innescare una valanga di critiche contro la Ferragni.

Chiara Ferragni, il gesto nel giorno della morte di Papa Francesco fa discutere

Nel post incriminato, Chiara Ferragni indossa una maglietta bianca decorata con una fragola e una scritta in inglese che recita: “Me and my little tits Against the world”, ovvero “Io e le mie piccole tet*e contro il mondo”. Una frase provocatoria, forse ironica, che però ha suscitato la rabbia di molti utenti. Il tono spensierato e volutamente leggero del post è sembrato a molti fuori luogo, soprattutto in una giornata segnata da una perdita così significativa. I commenti non si sono fatti attendere: “Sai, è morto il Papa, te lo hanno detto?”, ha scritto qualcuno con tono sarcastico. E ancora: “Porta un po’ di rispetto”, o “In una giornata triste come quella di oggi è il caso di fare un’uscita di questo genere?”.

Le reazioni sono state immediate e polarizzate. Da un lato, una parte consistente del pubblico ha duramente attaccato l’influencer, accusandola di insensibilità e di egocentrismo. Dall’altro, non sono mancati i sostenitori pronti a difenderla a spada tratta, ribadendo il diritto di ognuno a gestire i propri canali social come meglio crede. Ma le polemiche non si sono placate, e il post continua a fare il giro del web, diventando l’ennesimo caso mediatico attorno alla figura già molto discussa di Ferragni.

Non è la prima volta che l’influencer si ritrova travolta dalle critiche per contenuti ritenuti fuori luogo o provocatori. In questo caso, però, la coincidenza temporale con la morte del Papa ha amplificato il malumore degli utenti, dando alla vicenda un risvolto più ampio e carico di tensione emotiva. La scelta di non pubblicare alcun messaggio di cordoglio o almeno un riferimento al lutto mondiale ha fatto il resto.

Ferragni, dal canto suo, ha scelto per il momento il silenzio, evitando qualsiasi commento pubblico o risposta ai messaggi ricevuti. Un silenzio che in molti hanno interpretato come indifferenza, e che rischia di alimentare ulteriormente il malcontento. Intanto, mentre i social si dividono tra difensori e accusatori, il dibattito sulla responsabilità pubblica delle figure influenti torna al centro della discussione.