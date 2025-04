Il dolore per la morte di Papa Francesco ha travolto tutti. Anche il mondo della televisione è in lutto per la perdita, ma nella giornata del 22 aprile Barbara Palombelli è tornata a lavorare regolarmente con la sua trasmissione Forum. Inevitabilmente il suo pensiero è stato rivolto al pontefice.

Inoltre, Barbara Palombelli ha deciso di compiere un gesto bellissimo nei confronti di Papa Francesco. Un regalo fatto anche a molti telespettatori, che in quel momento erano sintonizzati su Canale 5. Le parole della presentatrice Mediaset hanno fatto subito il giro della rete.

Barbara Palombelli, il bellissimo gesto verso Papa Francesco

Barbara Palombelli ha esclamato a proposito del decesso di Papa Francesco: “Ha avuto una carezza per tutti. Io sono stata fortunata, ho avuto anche delle udienze private con lui, io ho portato anche tutta la mia famiglia e devo dire che c’erano sempre dei grandi sorrisi. Ho portato con me anche i miei nipotini e lui ha benedetto le pance di mia nuora e di mia figlia. Sono immagini, mio figlio che serve la messa. Lui si metteva di buon umore appena sentiva la parola bambini. Io credo che noi non dimenticheremo mai il suo sorriso“.

Infine, la conduttrice ha esclamato: “Un sorriso che dovrebbe portare la pace in tutto il mondo o almeno oggi nei nostri cuori”. La Palombelli ha inoltre fatto vedere alcune sue foto private, mentre era proprio in compagnia del santo padre che ha lasciato un vuoto incolmabile.

Canale 5 ha confermato tutta la programmazione, infatti sono stati confermati anche i programmi come Amici, Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque.