Bianca Berlinguer ha fatto un grandissimo annuncio e il suo pubblico ne è sicuramente entusiasta. Ha approfittato di un’intervista con il Corriere della Sera per soffermarsi anche su questo importante tema, che coinvolge la sua vita privata. Ma sono state davvero numerose le dichiarazioni della conduttrice di Cartabianca, che si è dunque concentrata a 360 gradi su di lei. Non potevano mancare nemmeno i riferimenti a suo padre Enrico, ma quel cognome pesante non l’ha sempre agevolata.

Bianca Berlinguer, oltre a fare questo annuncio sulla vita privata, ha dunque affermato a proposito di Enrico Berlinguer: “Nel mio caso io ancora oggi sento il fortissimo affetto che c’è nei confronti di papà, e che in parte è stato riversato su di me, e la cosa mi fa indubbiamente piacere. Quando in tv dico o faccio qualcosa che suscita polemiche, ci sono subito quelli che sui social scrivono commenti del tipo ‘tuo padre si sta rigirando nella tomba’, che è una frase ignobile e doppiamente offensiva”.





Bianca Berlinguer, annuncio sulla vita privata: “Mi sposo l’anno prossimo”

Bianca Berlinguer ha aggiunto sul compianto papà: “Doppiamente offensiva nei confronti di papà perché si ha la presunzione di sapere che cosa una persona morta quasi quaranta anni fa penserebbe oggi. E nei miei confronti perché non si ammette che io possa essere indipendente e che possa avere opinioni diverse da quelle che si presume dovrebbe avere mio padre”. Ma è il suo annuncio sulla vita privata che ha fatto sobbalzare tutti dalla sedia. Brevi, ma significative le sue dichiarazioni a tal proposito.

Sulla figlia Giulia Bianca Berlinguer ha invece affermato al Corriere della Sera: “Spero di essere riuscita a conciliare la famiglia e il lavoro, ma è evidente che sono stata una madre meno presente delle altre. Cerco comunque di stare il più possibile con mia figlia. La nostra è stata sempre una famiglia in cui si discute molto, spesso litigando, ma abbiamo un rapporto profondissimo che durerà per tutta la vita”. Successivamente ha voluto dare una bellissima notizia, che riguarda la sua dolce metà Luigi Manconi.

Parlando di lei e Luigi Manconi e della possibilità di unirsi in matrimonio, la presentatrice Rai ha annunciato: “Ci sposeremo l’anno prossimo”. Le nozze erano previste già in passato, ma a causa della pandemia da coronavirus erano state rinviate. Ora la macchina organizzativa è ripartita ufficialmente e nel 2023 i due potranno dichiararsi amore eterno.

