“Sono assente da qualche giorno sui social perché sto attraversando giorni difficili e tristi. No so se passerà mai questo dolore che sento dentro, ma farò di tutto per riprendermi e tornare a sorridere presto”. Un messaggio che Bianca Atzei ha affidato alla sua pagina social su Instagram. Dolore, tristezza e la sensazione di qualcosa che finisce. La cantante non aggiunge altro. L’ultima foto postata risale a 3 giorni fa: quando ha partecipato all’evento per i 30 anni di carriera di Marco Masini, con lei c’era anche il fidanzato.



Quel fidanzato, Stefano Corti, che domani 5 ottobre tornerà con Le Iene su Italia 1 e con il quale dopo due anni e mezzo potrebbe essere tutto finito. La cantante aveva già sofferto dopo la fine della sua relazione con Max Biaggi, arrivata al capolinea da un giorno all’altro: lei rimase assolutamente spiazzata e ci rimase malissimo. Parliamo di Bianca Atzei.



Bianca Atzei, dopo circa due anni di relazione e a un passo dall’idea di costruire una famiglia insieme, alla fine ottobre 2017, era stata scaricata infatti da Max senza un perché. “Tutto è successo in modo veloce – aveva spiegato Bianca al settimanale Chi all’alba della rottura improvvisa – Non so nemmeno come commentare una cosa del genere”.







“È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max – aveva detto Bianca Atzei – Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”. E invece Max Biaggi aveva rotto completamente i ponti con la cantante e aveva deciso di dedicarsi solo ai figli.



Alcuni vociferavano di un presunto riavvicinamento di Max con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto i suoi due figli Ines Angelica e Leon Alexander ma lei aveva poi smentito tutto. Max, invece, per un mese si era chiuso nel silenzio, poi, in un’intervista al settimanale Vero, aveva raccontato come l’incidente in cui era stato vittima gli aveva cambiato la vita e spinto a riconsiderare anche la storia con Bianca Atzei.