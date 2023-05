Da anni ormai per Benedetta Parodi il mese di maggio coincide con un appuntamento importante: il ritorno sul set di Bake Off Italia. E quindi La reunion con i colleghi che ormai sono diventati amici della conduttrice tv, food blogger e scrittrice. Stanno iniziando le riprese del programma in onda su Real Time e al fianco della padrona di casa ritroveremo Ernst Knam, che ha anche portato sul set anche un fantastico dolce per l’occasione. Ma ci saranno anche gli altri giudici, come spoilerato nei rispettivi profili Instagram.

Sia Damiano Carrara che Tommaso Foglia hanno fatto sapere di essere già al lavoro per la nuova edizione della gara dedicata al cake design e non solo. Grande assente, almeno per il momento Clelia D’Onofrio che a quanto pare lascerà definitivamente Bake Off Italia. Ma in attesa di conoscere i nuovi protagonisti dello show, i fan di Benedetta Parodi si accontentano di vederla nella sua cucina, pronta a regalare nuovi segreti di cucina.

Leggi anche: “Sembrano modelle!”. Le figlie di Benedetta Parodi fanno strage di cuori. Mai viste Matilde ed Eleonora?





Benedetta Parodi rifatta? Il dettaglio notato dai fan

Sul suo profilo Instagram che è seguito da oltre un milione di utenti, Benedetta Parodi condivide le sue ricette e i consigli culinari in brevi video che ormai da tempo riscontrano un successo enorme. Ma negli ultimi i fan hanno notato un cambiamento e le hanno subito chiesto spiegazioni.

Si è di nuovo sottoposta a un intervento di rinoplastica? Nelle ultime apparizioni social il naso di Benedetta Parodi sembra avere una linea più omogenea, da qui la supposizione dei fan sul ritocchino. Sarebbe il secondo perché già anni fa la conduttrice di Bake Off parlò dell’intervento di chirurgia plastica al quale si sottopose e affermò che se avesse potuto tornare indietro non lo avrebbe rifatto.

“Mi sono rifatta il naso, ma mi sono pentita – aveva spiegato Benedetta Parodi al settimanale Gente -, perché non è venuto come avrei desiderato. Anzi l’hanno rovinato. Avevo problemi di polipi, così ho pensato di unire l’intervento medico e quello estetico. Ma non lo rifarei”. Durante quell’operazione fu limata una gobbetta e assottigliata la cartilagine, ma visto che il risultato non era stato quello sperato potrebbe aver deciso di intervenire di nuovo. Magari con un rinofiller. Al momento però la ‘zia Bene’ non ha risposto alla curiosità del suo pubblico.