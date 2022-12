“Sembrano modelle!”. Le figlie di Benedetta Parodi fanno strage di cuori. Mai viste Matilde ed Eleonora? Le (FOTO)

Benedetta Parodi, la foto insieme alle figlie. La coppia ha dato alla luce tre splendidi figli, Matilde, Eleonora e Diego. Sulla copertina della rivista Oggi, Benedetta appare con le due splendide ragazze e poi rilascia un’intervista dove spiega tutti i dettagli del loro rapporto, senza dimenticare anche il marito Fabio Caressa, a cui è legata dal 1999, ovvero dal loro primo incontro avvenuto “alla mensa di Sky”.

Le figlie di Benedetta Parodi sono bellissime. La rivista non poteva lanciare copertina migliore di questa: Il trio femminile di casa Caressa-Parodi posa sorridente e complice. Ed effettivamente non si può che notare la bellezza di Matilde ed Eleonora, rispettivamente di 20 e 17 anni. Dall’amore tra Benedetta e Fabio è anche nato Diego, che oggi ha 13 anni.

Le figlie di Benedetta Parodi sono bellissime: foto di copertina con la mamma

Benedetta Parodi parla dunque del suo rapporto con le due figlie: “E’ un’avventura bellissima averle accanto, vederle crescere. Ormai sono due donne, diverse tra loro, ma figlie della stessa educazione, dei medesimi valori. Sono brave, mature, responsabili. Con loro mi diverto a guardare i film, a fare shopping, ad ascoltare la musica, a farmi consigliare nel look quando serve”. (“Il momento è arrivato”. Benedetta Parodi, che sorpresa: l’annuncio arriva in grande stile).

E ancora: “Abbiamo un rapporto aperto, si rivolgono a me per qualsiasi cosa, senza timore. Ma detto ciò, loro lo sanno: io non sono un’amica, sono la mamma, la loro guida. La stessa cosa vale anche per il mio terzogenito Diego, di 13 anni. D’altronde era così anche per me da ragazzina”. E a confermare un rapporto sereno e complice anche le parole delle figlie stesse: “Mamma è più severa, papà è più impulsivo. Se lei dice no è così, non transige. Se il no ce lo dice papà, forse si può trattare”, rivela Eleonora. E ancora: “Tra noi c’è il legame più bello che si possa avere con un genitore, di totale confidenza”.

Eleonora Caressa aggiunge: “Non c’è parte della mia vita che io non possa condividere e raccontarle. E’ un punto di riferimento solido per noi, di lei ti puoi fidare”. Non può che essere d’accordo anche Matilde, che sottolinea: “Negli ultimi anni il rapporto con mamma è diventato pazzesco. E’ caduta la barriera che avevo alzato. A 16 anni ero più solitaria, più chiusa e introversa. Ora tra noi non ci sono argomenti tabù”.