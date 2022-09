Giornata speciale per Benedetta Parodi, infatti nella giornata del 5 settembre di 20 anni fa nasceva la figlia Matilde Caressa. Che oggi è ormai diventata una ragazza, decisamente molto bella. Ma lei non ha voluto dimenticare il passato e ha pubblicato un paio di foto riguardanti la festeggiata quando era solamente una bambina. Ma poi ha anche fatto vedere com’è diventata oggi ed è uno spettacolo della natura. Non potevano ovviamente mancare nemmeno gli auguri e i messaggi da parte dei suoi seguaci.

Benedetta Parodi ha dedicato un post meraviglioso alla figlia Matilde Caressa per il suo compleanno. E subito tutti hanno notato com’è diventata oggi. Quella piccola creatura si è trasformata in una giovane brillante e stupenda esteticamente. ”Sono brave, si impegnano. Non possiamo lamentarci, e le nostre preoccupazioni sono mitigate dalla grande fiducia che si sono meritate”, ha detto Benedetta Parodi recentemente parlando di Matilde e la sorella Eleonora. Ma vediamo dunque come è cambiata.





Benedetta Parodi e la figlia Matilde Caressa: com’è diventata oggi

Nelle prime due immagini Benedetta Parodi ha quindi fatto vedere la figlia Matilde Caressa da piccola. Nell’ultima invece è possibile capire com’è diventata oggi. Inoltre, la ragazza ha anche un suo personale profilo Instagram, dove è possibile ammirare la sua attività quotidiana. Per quanto concerne la dedica, la mamma le ha scritto: “Vent’anni di amore…auguri piccola mia” e l’ha taggata sul popolare social network. Sotto sono apparsi tantissimi commenti di gente entusiasta di questa ricorrenza.

Queste le principali reazioni al post di Benedetta Parodi, che ha celebrato i 20 anni di Matilde: “Uh, che carine”, “Ma Bene, tu sei rimasta uguale, stesso visetto e un fiore di ragazzina”, “Auguri Mati, ti ho vista crescere tra le puntate della tua splendida mamma”, “Auguri alla tua dolce figlia”. E ancora: “Purtroppo crescono troppo in fretta, io vorrei vederli sempre così”, “Auguri, anche mio figlio ha compiuto vent’anni la settimana scorsa, proprio come tua figlia”, “Siete entrambe meravigliose”.

Matilde Caressa, nata il 5 settembre del 2002, è figlia di Benedetta Parodi e del giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa. Ha una grande passione nei confronti della musica, ma ama moltissimo anche la moda. Ha, oltre alla sorella Eleonora, un fratello che si chiama Diego. In televisione è apparsa a I menù di Benedetta e ha più volte cambiato il suo look. Ma la bellezza è sempre rimasta intatta.

“Il momento è arrivato”. Benedetta Parodi, che sorpresa: l’annuncio arriva in grande stile