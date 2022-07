“Il momento è arrivato”. Benedetta Parodi, che sorpresa: l’annuncio arriva in grande stile

Benedetta Parodi, ufficiale il ritorno in tv. La brava e amata conduttrice tv sarà presto alla guida di un programma molto apprezzato dal pubblico, ovvero “Bake Off Italia – Dolci in forno”. La trasmissione andrà in onda su Real Time. Anche questa rete, infatti, ha reso noto il proprio palinsesto esattamente come di recente hanno fatto Rai, Mediaset e La7.

Il portale DavideMaggio.it dà inoltre altre chicche per quanto riguarda il programma. Oltre a Benedetta Parodi sono stati infatti confermati Damiano Carrara e Ernst Knam. Ma attenzione. Nel programma che sarà trasmesso da venerdì 2 settembre a venerdì 2 dicembre al solito orario delle 21:10 ci sarà una new entry.





Bake Off Italia – Dolci in forno, c’è una new entry

Al fianco di Benedetta Parodi e dei giurati Damiano Carrara e Ernst Knam ci sarà infatti il pasticcere Tommaso Foglia. Il 32enne originario di Nola (comune di Napoli) dopo essere cresciuto nel panificio dei genitori e una lunga esperienza in importanti ristoranti europei è stato nominato nel 2022 Pastry Chef dell’anno. E adesso è arrivata la ‘promozione’ nel noto programma culinario, giunto alla decima edizione.

I promo della nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno sono già in circolazione. La squadra sarà composta inoltre da Clelia D’Onofrio che si occuperà delle schede dei dolci. La location sarà la stessa, ovvero quella di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. Per quanto riguarda gli altri programmi di Real Time nel daytime spazio a “Cortesie per gli ospiti”, mentre nel week end “Matrimonio a prima vista”, “Primo appuntamento” e “Fatto in casa”.

In prima serata su Real Time a settembre andrà in onda il medical “Sorelle al limite”, seguito ad ottobre da “Amiche al limite” e a novembre da “Amiche al limite e poi”. Sul canale 9 grande protagonista sarà Maurizio Crozza che ritorna col suo “Fratelli di Crozza”. Nel daytime “Famiglie da incubo”, “Le ultime 24 ore – Caccia al Killer”, “Ho vissuto con un killer”, “Storie criminali” e “Sulle orme dell’assassino”. Confermato Little Big Italy, tornerà anche la nuova edizione di “Don’t forget the lyrics”. Nel weekend il ciclo “Nove Racconta” e la nuova stagione di “Only Fun Comico Show”.

