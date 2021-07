Il tempo di godersi il diploma della figlia Matilde e poi via verso la Costiera Amalfitana: per Benedetta Parodi l’estate 2021 è iniziata alla grande. Solo qualche giorno fa la conduttrice, giornalista e food blogger aveva condiviso la soddisfazione di vedere la figlia primogenita raggiungere questo importante traguardo.

Oltre alle foto pubblicate dalla zia Bene, anche la stessa Matilde Caressa, come molti altri adolescenti freschi di esame di Stato, ha pubblicato sul suo profilo Instagram gli scatti con le compagne che con lei hanno condiviso ansie, paure e prova orale (l’unica quest’anno causa Covid) al liceo Parini di Milano. Jeans e camicia bianca per Matilde Caressa, vestito a pois con fusciacca in vita per Benedetta Parodi. Sorridono felici davanti all’obiettivo e, sì, sono davvero identiche.

Benedetta Parodi fisico, le critiche e poi il suo ‘segreto’

Ricordiamo che Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno anche Eleonora, 16 e Diego, 12. Tutti loro nelle occasioni speciali ‘finiscono’ sui social della famosa mamma. Che è da poco tornata da un viaggetto in Costiera ampiamente documentato con foto e video per la gioia del suo pubblico social. Tra gli scatti della vacanza, ovvio, non poteva mancare il racconto dell’esperienza dal punto di vista gastronomico.





E Benedetta Parodi ha più volte tessuto le lodi dei prodotti alimentari di quella zona della Campania tra cui pesce fresco, limoni, mozzarella, ravioli capresi e tante altre prelibatezze facilmente immaginabili. Peccato che come spesso accade qualcuno ha avuto da ridire. Un utente, ma non è stato l’unico, ha subito commentato la foto di Benedetta Parodi di fronte a un piatto di spaghetti dicendo di non credere che visto il suo fisico così asciutto e in forma li avrebbe mangiati.

Prontissima (e giustissima) la risposta della conduttrice: “Mangiare per me è un grande piacere, è un’esperienza culturale, è gioia. Sul cibo ho fondato tutto il mio lavoro, grazie al cibo unisco la mia famiglia grandissima e sparsa un po’ ovunque, ogni volta che celebriamo qualche festività”. Poi ha rivelato come fa a mantenersi in forma. “Il fatto che io abbia un fisico asciutto vuole soltanto dire che mangio bene e mi alleno. Non bisogna rinunciare…ma usare l’equilibrio”. Applausi.