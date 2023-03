Importanti e decisive novità sul rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Brutte le voci uscite su di loro negli ultimi giorni, infatti dopo essersi ritrovati e aver ripreso la relazione sentimentale, sembravano esserci nuovamente problemi che in tanti temevano fossero insormontabili. E ora ci ha pensato il conduttore televisivo a rompere in un certo senso il silenzio. Anzi, non ha aperto bocca ma ha fatto parlare una foto che ha così di fatto chiarito definitivamente tutti i dubbi dei loro ammiratori.

Si aspettavano risposte dirette da parte di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma se la showgirl argentina ha preferito non dire nulla, è stato lui invece a mettere fina ad una vicenda che pareva essere irrisolta. L’allarme era scattato nel momento in cui si è diffusa con insistenza la notizia della mancata presenza di Stefano alla festa organizzata per la madre di lei, Veronica Cozzani, in occasione del compleanno. E ora abbiamo scoperto come siano andate effettivamente le cose.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? La verità

Nonostante Belen Rodriguez abbia nominato Stefano De Martino durante la scorsa puntata di Michelle Impossibile con la collega Hunziker, si sono subito sparse le voci riguardanti una possibile crisi sentimentale perché l’ex ballerino di Amici non si sarebbe presentato al party della suocera. Ma a quel punto, presumibilmente anche per replicare a quei rumor, lui ha deciso di pubblicare una Instagram story inequivocabile, che ha fatto cessare di botto tutte le illazioni sul suo conto.

Dunque, entrando nello specifico dei fatti, Stefano ha postato un’immagine della meravigliosa Belen confermando quindi la sua presenza fisica al compleanno di Veronica Cozzani. Inoltre, lui è anche apparso in una storia social di lei in compagnia del suocero Gustavo. Non ci sarebbero assolutamente dei problemi nella coppia, che continuano a viversi giorno dopo giorno con grande amore. Gli ultimi sviluppi di gossip sono stati respinti al mittente, per la gioia di migliaia e migliaia di loro sostenitori.

Belen e Stefano si sono fidanzati nel 2012, poi l’anno dopo si sono uniti in matrimonio. Nel 2015 hanno annunciato la separazione, prima di riprendere la relazione nel 2019. Nel 2020 c’è stata una nuova rottura e poi dall’anno scorso sono tornati insieme ancora una volta.