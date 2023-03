Intervista spaziale quella di Michelle Hunziker a Belen Rodriguez. Le due si sa, sono amiche anche lontano dalle telecamere, ma ogni volta che stanno insieme, danno sempre spettacolo. Ma cosa è successo durante l’ultima puntata di Michelle Impossible? Chiaramente le due hanno fatto infiammare tutto lo studio con la loro bellezza e simpatia. Ma prima di questa magica serata, le due si era incontrate nello studio de Le Iene nel quale la Rodriguez aveva fatto un paio di domande scomode alla collega e amica.

La Rodriguez ha chiesto a Michelle di fare un confronto con altre donne del mondo dello spettacolo e di elencare in cosa le ritiene migliori di lei. Chiaramente la Hunziker, che non si tira dietro a niente, ha risposto prontamente, nominando Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso. Come riporta ‘Biccy’, Michelle ha risposto: “In cosa Ilary Blasi è meglio di me? Oddio, a giocare a Burraco. Alessia Marcuzzi? Lei è una che fa tanto yoga. Tu? Te Belen sei un peccato caldo, io un peccato freddo. Comunque sei meglio di me in sensualità tesoro mio, non ce n’è”.

“Devi insegnarmi ancora tante cose sai. Barbara D’Urso? Lei in più di me ha il fatto è che è la regina della mimica facciale”. A questo punto Belen risponde: “Sì la sua mimica, come sbatte gli occhi lei nessuno. Perché ridete? Guardate che è vero, è una cosa complicata da fare col viso”. Sappiamo bene che tra Belen e la D’Urso non scorre buon sangue. Come dimenticare la frase oramai celebre di Barbara che disse riguardo il suo ‘Pomeriggio 5’: “Facciamo il 22% anche senza i Rodriguez”.

Non solo, durante un’intervista al “Il Fatto Quotidiano” nel 2019, Belen aveva rivelato che i dissidi tra le due sarebbero nati quando era ancora fidanzata con il re dei paparazzi Fabrizio Corona. Poi la padrona di casa ha risposto che la “boomerissima” è sempre stupenda. Su Alessia Marcuzzi, le cose sono diverse.

Sembra che Belen abbia sofferto un po’ di gelosia nei suoi confronti per una presunta storia con Stefano De Martino. Era il 2020 e all’epoca i due erano separati. Era stato il sito ‘Dagospia’ a parlare di una relazione che avrebbe poi superato l’aspetto lavorativo. Le cose, qualunque fossero, non sono andate comunque avanti e sappiamo come è andata a finire.

