Belen Rodriguez, momento d’oro e su tutti i fronti. In tv è protagonista a Le Iene, che conduce insieme a Teo Mammuccari. Era un suo sogno arrivare al palco dello show di Italia 1. Dal punto di vista sentimentale, invece, è ormai acclarato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Dopo tante voci è arrivata l’ufficialità. Ultimamente i paparazzi hanno anche immortalato al parco la coppia insieme al figlio Santiago e alla piccola Luna Marì, la bimba nata dalla relazione di Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese.





Belen Rodriguez, il trattamento per il suo fisico top

A proposito di figli, impossibile negare che a meno di un anno dal parto Belen Rodriguez vanta un fisico super top. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di dire che, oltre al dna, un’alimentazione controllata e tanta attività fisica siano fondamentali ma ora su Instagram ha mostrato ai suoi follower il segreto del suo fisico perfetto.

Tra ultime Storie di Instagram, la 37enne ha fatto tappa in una clinica, Villa Brasini, dove si reca spesso per sottoporsi trattamenti di bellezza. Poi le immagini di Belen Rodriguez sdraiata su un lettino con la pancia scoperta e la spiegazione sul tipo di trattamento sta seguendo nel post parto. “Quando si fanno i bambini si scolla un po’ il tessuto”, ha esordito “presentando” l’Emsculpt.

Si tratta di un procedimento che sfrutta l’energia elettromagnetica il cui obiettivo è eliminare i residui di grasso, aumentare la massa muscolare e definire la silhouette. Praticamente, come ha sottolineato la stessa Belen Rodriguez con l’esperta, sottoporsi a questo trattamento è come fare 20mila addominali in 30 minuti. Ma oltre a questo “Ogni mattina mi alzo e vado in palestra. Tutti i giorni, tranne il mercoledì che faccio Le Iene. Il segreto è il mix, di tutto quanto”.

