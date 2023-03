“Il mio terzo figlio…”. Belen Rodriguez incinta? Ora vuota il sacco dopo la spifferata sulla gravidanza

Belen Rodriguez incinta? Ora parla lei. Negli ultimi giorni il tamtam mediatico è impazzito attorno alla voce della presunta gravidanza della conduttrice e modella. Tutto è nato per un “mi piace” che la showgirl ha piazzato sul commento di una follower che aveva scritto: “Belen aspetti il terzo bimbo?“. L’assenza da Le Iene e dai social per motivi di salute e il ritrovato amore con Stefano De Martino hanno fatto il resto e il gossip è letteralmente impazzito.

D’altra parte Belen non ha mai nascosto il suo amore per i bambini e il desiderio di avere una famiglia grande. Così il pensiero di vederla di nuovo in dolce attesa dopo Santiago, avuto da Stefano De Martino nel 2013 e Luna Marì concepita con Antonino Spinalbese nel 2021, non è stato considerato così strano o bislacco. Poi però ecco spuntare la foto di un pranzo a base di sushi, piatto non consigliato per donne in gravidanza e quindi i primi dubbi si sono palesati.

Belen Rodriguez interviene sulla presunta gravidanza

Ora è lei a parlare e a sciogliere ogni dubbio sulle voci diffuse negli ultimi giorni sulla presunta gravidanza. Belen ha voluto commentare con ironia il gossip del momento e ha pubblicato una foto con gli amici Antonio Perfetto e Lollo. I due hanno entrambi un finto pancione da donna incinta, stesso discorso per Belen Rodriguez che nella didascalia mette fine alla questione.

La modella ha infatti scritto: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)“. E pensare che era stata lei stessa ad alimentare involontariamente le voci sulla sua presunta gravidanza parlando dell’importanza della famiglia…

D’altra parte Belen Rodriguez è abituata al gossip che si scatena periodicamente sul suo conto. Recentemente si era, ad esempio, parlato pure di una crisi con Stefano De Martino. Crisi che però non c’è mai stata e infatti la stessa showgirl ha pubblicato alcuni scatti di momenti passati insieme in grande complicità e armonia.

