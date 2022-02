“Lo sappiamo”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una vera bomba dagli amici di lei

“È bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura. “Non è tardi per riprendere quel sogno”. Con queste parole Belen Rodriguez aveva stuzzicato i fan sul gossip dell’anno: il ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Qualche giorno fa il post pubblicato da Belen Rodriguez aveva fatto sognare i fan, speranzosi di rivederla tra le braccia di Stefano De Martino, sempre più vicino all’ex moglie dopo la rottura da Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, nata l’11 luglio dello scorso anno.

Il settimanale “Chi” ha pizzicato la showgirl argentina mentre entra a casa di Stefano De Martino immortalando anche l’uscita, la mattina dopo. Ha fatto il giro del web il video che immortalava Belen Rodriguez e Stefano De Martino che cantavano in un perfetto duetto al compleanno dell’amica Patrizia Griffini. A condividere su Instagram gli scatti in cui la ex forse non più ex coppia nel locale milanese dove si è tenuto il party è stato Andrea Vivona, performer e cantante e la complicità tra i due è davanti agli occhi di tutti.





E dopo le voci, dal settimanale Chi arriva una soffiata sulla showgirl argentina, che secondo persona a lei vicine sarebbe ” “felice” con le “farfalle nello stomaco”. In grandi amori fanno grandi giri e poi ritornano: mai frase fu più adatta per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che s Milano hanno ripreso a frequentarsi. La cronaca e le immagini di una notte , felice, trascorsa insieme per ricominciare.

