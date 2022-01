Il mondo del gossip è impazzito in questi giorni e i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno assistendo a rivelazioni impensabili fino a qualche tempo fa. Come sapete, la storia d’amore tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese è ormai definitivamente finita, come annunciato da lei stessa in una conversazione col figlio Santiago: “Mamma è single”. La donna e Stefano sono stati visti recentemente in aeroporto, ma adesso è uscito qualcosa di più clamoroso.

Eppure Antonino pare che non si sia ancora arreso con Belen Rodriguez. Sembra che sia ancora molto innamorato e intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo le indiscrezioni ogni giorno Antonino inonderebbe la sua ex compagna di messaggini sul cellulare. Complice la piccola Luna Marì, dunque, lui starebbe facendo di tutto per ottenere una seconda chance dalla soubrette argentina. Ma lei non è più interessata e ora le sue attenzioni si concentrerebbero dunque altrove.

A parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata la trasmissione ‘Mattino Cinque’ di Federica Panicucci. E quello che è emerso in diretta televisiva è davvero inaspettato. A sganciare la bomba ci ha pensato il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha riferito di retroscena incredibili sull’ex coppia. Potrebbe davvero essere in procinto di scoccare una nuova scintilla tra i due, infatti stando alle ultime indiscrezioni avrebbero ormai deciso di riprendere a frequentarsi con costanza.





Il paparazzo Alajmo ha ammesso di averli fotografati in più di un’occasione insieme, quindi potrebbero clamorosamente ritornare insieme: “La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane e non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito”. E poi sono stati aggiunti ulteriori particolari che non lascerebbero più dubbi. La Panicucci ha ascoltato con interesse quei racconti, così come il pubblico da casa.

Federica Panicucci ha chiesto maggiori informazioni su queste immagini scattate a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma il paparazzo si è sbilanciato poco, anche se ha ammesso che si tratterebbe di scatti che non lascerebbero dubbi: “Le foto non mentono mai. Se sono stati a casa o a cena insieme? Eh. Diciamo nottate”. E la curiosità dei fan della possibile nuova (vecchia) coppia sono già letteralmente impazziti.