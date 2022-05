Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati visti insieme molto ma molto spesso in queste ultime settimane. Prima erano solo voci, poi sono arrivate le paparazzate, da soli ma anche in compagnia di Santiago e Luna Marì, e infine le conferme tra social e parole di Cecilia Rodriguez.

“Belen è cosciente della donna che è – ha detto Chechu in un’intervista di poco tempo fa – Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. La verità è un’altra, non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato”.





Belen Rodriguez, la foto inequivocabile

Ancora, a Le Iene, rispondendo a una domanda di un fan durante la diretta Belen Rodriguez aveva scherzato: “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.

Il weekend del primo maggio, poi, è arrivata la vera conferma: Belen Rodriguez e Stefano De Martino in barca nelle acque del Golfo di Napoli, a bordo dello yacht di proprietà di lui. Poi il pranzo, forse con altre persone, in un ristorante vista mare. Si è capito dalle Storie di entrambi, che però hanno preferito non mostrarsi mai insieme nello stesso scatto.

Non è finita perché, sempre tra le Storie di lei, la foto inequivocabile: i fan hanno notato subito che Belen Rodriguez ha iniziato a portare di nuovo la fede al dito. E questo sì che sarebbe un chiaro segno del suo ritrovato amore per Stefano De Martino, anche se ancora una volta non ci sono dichiarazioni ufficiali.

