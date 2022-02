Adesso sembra proprio che non ci siano più dubbi. Si sta parlando da giorni di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che pare possano tornare insieme ufficialmente da un momento all’altro. E la nuova prova è davvero eclatante. Nonostante qualcuno non ci credesse fino a qualche giorno fa, ora è davvero dura pensare il contrario, considerando che ‘Whoopsee’ li ha ‘incastrati’ e beccati sul fatto. E ci sono dei dettagli più interessanti, che fanno davvero pensare ad una scintilla scoccata di nuovo.

Già nei giorni scorsi su Belen Rodriguez e Stefano De Martino erano uscite fuori voci interessanti. E dopo le voci, dal settimanale Chi era arrivata una soffiata sulla showgirl argentina, che secondo persona a lei vicine sarebbe “felice” con le “farfalle nello stomaco”. I grandi amori fanno grandi giri e poi ritornano: mai frase fu più adatta per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che a Milano hanno ripreso a frequentarsi. La cronaca e le immagini di una notte, felice, trascorsa insieme per ricominciare.

Dunque, sui social network ‘Whoopsee’ ha postato alcune immagini eloquenti su Belen Rodriguez e Stefano De Martino e ha inserito queste frasi come didascalia: “Se pensate che Beautiful sia destinato a durare per sempre, sembrerebbe che ci sia qualcosa di ancora più eterno. Avete già indovinato di cosa stiamo parlando? Della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ormai è chiaro ai più come i due si siano da tempo riavvicinati e, se inizialmente poteva sembrare che gli incontri fossero dovuti al piccolo Santiago, ad oggi non ci sono più dubbi”.





E poi è stato ancora aggiunto su Belen Rodriguez e De Martino: “Li avevamo già visti insieme quando lui è andato a prenderla all’aeroporto al suo ritorno da Punta del Este, poi sotto casa di Stefano, e ancora esibirsi in un duetto canoro sulle note di “Tu vuo’ fa’ l’americano”. Ora eccoli nuovamente sotto i riflettori. I due, sabato sera, si sono infatti concessi una cena a lume di candela all’Armani Hotel, prima di proseguire la serata a casa di lui. Entrambi eleganti, come richiede una soirée che si rispetti, sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo”.

E infine ‘Whoopsee’ ha scritto ancora: “L’ultimo tassello da ricostruire per toccare la felicità con mano? Del resto la carriera va a gonfie vele. Belen sarà al timone de “Le Iene” con Teo Mammucari, mentre Stefano tornerà in onda con “Stasera tutto è possibile”. Quindi, non ci sarebbero più incertezze: i due sarebbero praticamente tornati ad essere una coppia.