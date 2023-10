Belen Rodriguez rompe il silenzio. La modella e conduttrice argentina continua a preoccupare i fan. Il periodo effettivamente non è dei migliori alla luce della situazione sentimentale alquanto turbolenta. Tante le indiscrezioni messe in circolo sui motivi della rottura con Stefano De Martino, poi la notizia di un nuovo amore, quello per Elio Lorenzoni: Belen Rodriguez nel tempo è apparsa sempre più provata. E negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare proprio di questo.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute. Fan in apprensione e tanta confusione, il periodo per la conduttrice non è dei migliori. Ma come stanno realmente le cose? Belen Rodriguez ha dato buca sia nel corso della trasmissione di Cattelan che a Domenica In di Mara Venier. Poi le voci sul vistoso dimagrimento notato nelle ultime settimane.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute

Fisico “troppo magro”, “magrissimo” notano praticamente tutti dopo una delle foto pubblicate sui social. E ancora: “Si vede che nn sta bene finge… si è fatta magrissima“, “Troppo magra, troppo dolore nel suo sguardo”, “Quelle gambette magre con quei calzini…”. Insomma, i popolo di fan desidera vedere tornare a splendere la propria beniamina.

Belen Rodriguez sembra aver deciso di chiudersi in un silenzio di riflessione e non solo. La modella non sembra molto favorevole al chiacchiericcio che ha continuato a diffondersi intorno alla questione privata. Infatti lo avrebbe sottolineato tra le righe in una serie di Instagram stories, pubblicando un’affermazione fatta tempo fa dall’attore Elio Germano.

“Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”, recita l’espressione ripresa da Belen Rodriguez. In molti si augurano dunque di ricevere notizie migliori rispetto quelle messe in circolo nelle ultime settimane. Ovviamente rispettando la volontà della showgirl.