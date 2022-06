“Con me da 12 anni”. Mai vista prima, oggi Belen Rodriguez la presenta a tutti: chi è Lulù

Belen Rodriguez presenta Lulù. Una Instagram Story della showgirl argentina ha incuriosito i suoi fan: una foto scattata allo specchio della moglie di Stefano De Martino e una donna ‘misteriosa’, che però trascorre le giornate insieme a lei da ben 12 anni.

È un periodo d’oro per Belen Rodriguez, tornata accanto al marito Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese non è stato più un mistero la sua vicinanza all’ex marito. Una crisi, quella con Antonino, dalle radici lontane con le voci insistenti arrivate a ottobre, appena quattro mesi dalla nascita della figlia Luna Marì.





Belen Rodriguez presenta Lulù, la tata dei figli: “Con me da 12 anni”

L’indiscrezione era arrivata a ottobre da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Entrambi i due esperti di pettegolezzi sui vip avevano anche dichiarato di avere delle rivelazioni scottanti in merito alla vicenda, senza entrare però nei dettagli. Poi le foto sparite dai social e le vacanze di Natale trascorse lontani. In inverno le paparazzate di Belen Rodriguez fuori casa di Stefano De Martino , poi la conferma.

Belen Rodriguez presenta Lulù – Insomma, Belen Rodriguez non poteva chiedere di meglio. Nonostante la rottura dal fidanzato e padre della figlia Luna Marì, nel suo cuore è tornato il grande amore della sua vita, l’ex ballerino e conduttore Rai Stefano De Martino. Poi l’amore per i figli, Santiago e Luna Marì, di cui si prende cura una persona molto speciale. E così che Belen Rodriguez ha presentato Lulù.

Belen Rodriguez presenta Lulù, la tata di Santiago e Luna Marì – Nel video pubblicato su Instagram Story la showgirl argentina ha voluto presentare una persona molto speciale per lei e per i figli Santiago e Luna Marì. ”Lei è Lulù, che mi accompagna da 12 anni all’incirca nella vita – scrive Belen Rodriguez – Continua a chiamarmi Miss Belen contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto. Grazie per la cura che ti prendi di me e dei miei figli”.

