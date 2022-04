“Per i miei figli”. Belen Rodriguez, decisione a sorpresa dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Belen Rodriguez è tornata ad occupare le pagine dei quotidiani patinati. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese non è più un mistero la sua vicinanza all’ex marito Stefano De Martino. Una crisi, quella con Antonino, dalle radici lontane. L’indiscrezione era arrivata a ottobre da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Entrambi i due esperti di pettegolezzi sui vip avevano anche dichiarato di avere delle rivelazioni scottanti in merito alla vicenda, senza entrare però nei dettagli.



“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”. “La notizia è di esclusiva proprietà di Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli”, aveva sottolineato Alessandro Rosica in un post. Anche Biagio D’Anelli aveva condiviso alcune Storie Instagram in merito alla coppia: “Belen Rodriguez e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti”.

Belen Rodriguez, ecco quanto potrebbe prendere la tata







Poco dopo era arrivata la notizia della rottura ufficiale, diffusa proprio da Belen Rodriguez. Ora la bella argentina sembra stia tendando di recuperare il rapporto con l’ex marito. Ormai sono davvero diverse le settimane in cui i due si vedono spesso insieme. In un primo momento si era pensato unicamente ad un legame civile, avendo un figlio insieme, ovvero Santiago.



Ma poi si è compreso che potesse esserci davvero qualcosa in più di una semplice amicizia ritrovata. E ora il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini ha tirato fuori altri elementi molto interessanti. Stando a ‘Chi’, da parte di Belen Rodriguez sarebbe arrivata una sorta di ultimo avvertimento a Stefano De Martino, che dovrà prendere una decisione importante: “Se torni a casa con noi è per sempre”. Quindi, lei non vorrebbe mai più essere lasciata dal giudice di ‘Amici 21’ di Maria De Filippi.



Per avere un po’ di libertà in più Belen Rodriguez sembra alla ricerca di una tata. Stando ad alcune indiscrezioni, lo stipendio che avrebbe intenzione di corrispondere alla tata è stellare. Una baby sitter con un contratto di livello base si aggira intorno ai 42.000 euro all’anno: circa 3500 euro al mese.

“Perché si sono lasciati”. Belen e Antonino, dopo settimane di silenzi si scopre tutto: “È successo subito dopo”