“Perché si sono lasciati”. Belen e Antonino, dopo settimane di silenzi si scopre tutto: “È successo subito dopo”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, i motivi della rottura. Una coppia che ha fatto sognare ad occhi aperti numerosi fan ma che nel giro di poco tempo ha anche fatto perdere ogni traccia di condivisione. Un allontanamento tra i due che solo per amore della piccola Luna Marì riesce a smorzarsi. Eppure sui motivi che hanno spinto Belen e Antonino a lasciarsi, ancora tanti misteri, che forse solo oggi trovano il modo di essere chiariti.

Una crisi sentimentale poco dopo la nascita della figlia, non sembra aver concesso troppo spazio ai ripensamenti. Belen e Antonino hanno provato a mantenere il silenzio e preservare entrambi da facili pettegolezzi che non avrebbero fatto altro che aumentare l’amarezza. A diffondere qualche dettaglio in più sull’addio, il magazine Gente, che nell’ultimo numero in edicola ha anche pubblicato le foto esclusive di Antonino a passeggio con la figlia, ma senza mamma Belen.

Insieme, papà e figlia passeggiano a Parco Sempione, a Milano. Belen manca all’appello. Presente, però, un amico dell’hair stylist. Questo, in sintesi, mostrano le foto diffuse dal noto settimanale. Poi, una volta volta al termine la passeggiata, Antonino si è diretto verso l’abitazione di mamma Belen. Una citofonata e poi più nulla.





A rivelare qualche dettaglio in più proprio al magazine Gente alcuni amici di Antonino che avrebbero raccontato che Spinalbese è uscito poco dopo dal palazzo della Rodriguez, dopo aver salutato la piccola. Una conclusione logica, dunque, quella a cui giungere: Antonino non condividerebbe più lo stesso tetto con la modella, showgirl e conduttrice argentina.

Tra i due “vite parallele”, sottolinea sempre il magazine Gente. I motivi? Dopo settimane di gossip, le fonti avrebbero rivelato al magazine che ha determinare la crisi sentimentale sarebbero alcune “divergenze caratteriali” emerse poco dopo la luna di miele, ovvero quando la vita quotidiana ha ripreso i ritmi di sempre.