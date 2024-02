Belen Rodriguez, dopo Elio la nuova fiamma. Le vicende sentimentali della splendida showgirl argentina continuano a riempire le pagine di gossip. Negli ultimi tempi la notizia che ha fatto più parlare è certamente quella che tira in ballo la rottura tra lei ed Elio Lorenzoni. Prima l’assenza dai social, poi il volo diretto in Scozia, e ancora silenzio. Nelle ultime ore, poi lo scoop: c’è un nuovo amore nella vita di Belen? Ecco tutti i dettagli.

C’è un nuovo amore nella vita di Belen Rodriguez? Lontana dalla luce dei riflettori e dal mondo della televisione, Belen sta provando a riprendere quota dedicandosi alla cura e all’amore verso se stessa. Al centro del suo mondo certamente l’amore nei riguardi di Luna Marì e di Santiago: ma Elio Lorenzone che fine ha fatto?

Leggi anche: “Adesso è tutto chiaro”. Belen Rodriguez, l’ultima verità sull’addio a Elio





C’è un nuovo amore nella vita di Belen Rodriguez? La modella ironizza insieme ai fan

Sui social tutto sembra ancora tacere. Nè Belen nè Elio hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla rottura e nel frattempo le uniche informazioni che si traggono riguardano più da vicino la modella, che con gradualità sta tornando a informare i fan sulle attività quotidiane. La novità? Il ballo. Nelle giornate di Belen, la danza sembra aver sostituito gran parte dei precedenti impegni professionali.

“Vi presento il mio fidanzato, lui si chiama Granpa. E’ nato in Argentina e lui è il mio compagno di viaggio, viene sempre con me”, ha scritto Belen Rodriguez a corredo di uno scatto. I toni ironici della showgirl lasciano presupporre che Belen sia in un momento di ripresa emotiva. In verità Granpa è un pupazzetto portafortuna che Belen ha voluto presentare ai fan per la prima volta.

“Si sbaglia per imparare” aggiunge Belen a proposito della polemica scoppiata intorno al nome di Mara Venier, di cui ha dunque preso le difese. Per tornare a Granpa, il portafortuna, cosa altro aggiungere? La modella sta continuando a dare segni di ripresa e chissà se Granpa ha fatto la sua parte in questi ultimi mesi sicuramente difficili per lei.