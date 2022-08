“Non mi provocare…”. Belen Rodriguez, nervi sempre più tesi con l’ex Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez, messaggio sui social alla nuova fidanzata di Antonino Spinalbese. Lei si chiama Giulia Tordini, ha 31 anni e lavora come designer di gioielli. Non è la prima frequentazione che l’hairstylist ha avuto per il dopo Belen. Pare infatti precedentemente abbia avuto anche una brevissima storia con la modella Helena Prestes, ma non c’è stato nulla di veramente concreto che potesse far pensare ad una relazione duratura. Con Giulia le cose paiono essere differenti, infatti la scintilla è scattata eccome e i due sembrano già parecchio innamorati.



Tra Antonino e Belen i rapporti sono a dir poco gelidi. Al punto che lei sarebbe pronta a diffidare in caso di ‘troppe chiacchiere’ inopportune al GF Vip 7, dove Antonino dovrebbe partecipare. A raccontarlo era stato Alessandro Rosica che in un post su Instagram aveva svelato questo pesante retroscena. “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez.







Sarebbe in atto quindi una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marì e sembra proprio che questo sia solo l’inizio. Vero o no, per ora Belen Rodriguez sembra concentrata solo sul suo Stefano. Ed a lanciare frecciate. La modella argentina, tra le sue Stories Instagram, ha pubblicato uno scatto di una succosa bruschetta con salsa e pomodori. (Leggi anche “Avete saputo la novità?”. Stefano De Martino, gioia incontenibile: il momento è arrivato)



Tutto normale se non fosse che la posizione dello scatto, l’angolazione della foto e il luogo in cui è stata fatta coincidenza vuole che siano i medesimi di una fotografia postata poche ore prima da Giulia Tordini. Secondo parecchi fan, la decisione di ‘Belu’, sempre molto attenta alle dinamiche social, non è stata affatto casuale, bensì fatta con il fine di provocare l’ex fidanzato.



Quanto a Stefano, sall’inverno scorso, periodo in cui sono tornati insieme per la seconda volta, questa è la prima volta che i due si fanno vedere senza problemi, o quantomeno senza far finta di essersi incontrati in un posto per caso. Ed è proprio durante questa vacanza che emerge che Belen sarebbe pronta ad avere un terzo figlio da Stefano. “Lei ha detto di volere il terzo figlio. Belen ha un futuro da costruire. La showgirl, lo scorso aprile, ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere un terzo figlio”.

“Questione di giorni”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, piede sull’acceleratore: c’è già la location