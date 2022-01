Da giorni ormai si parla di un clamoroso ritorno di fiamma tra una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano, quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Innamorati durante Amici di Maria De Filippi, quando il ballerino era fidanzato con Emma Marrone, Stefano e Belen iniziano a frequentarsi e nel giro di poco nasce il figlio Santiago e si sposano.

Nel 2015, con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie di gossip. Dopo il primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt e in realtà non è mai stato paparazzato in momenti intimi con nessuna altra donna. Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura.

Belen Rodriguez, la frase su Instagram: “È per Stefano De Martino”

Antonino Spinalbese è entrato nella vita di Belen Rodriguez nell’estate del 2020 ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma dopo la nascita di Luna Marì (luglio 2021) in autunno è arrivata la crisi, i due si sono lasciati e in questi giorni è scoppiata la bomba gossip su un nuovo ritorno di fiamma tra gli ex marito e moglie.





Nessuna conferma, ma sui social c’è chi scommette che quelle parole scritte da Belen Rodriguez siano indirizzate proprio a Stefano De Martino. “È bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura. “Non è tardi per riprendere quel sogno”, si legge.

E ancora parole che sembrerebbero confermare un riavvicinamento a Stefano De Martino: “Non dovremmo mai sentire che per colpa di qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio, prendiamoci i nostri spazi. Lì nasceranno le cose più belle e giuste, non forse per gli altri, ma di certo per noi”.