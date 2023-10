Belen Rodriguez avvistata in una clinica a Padova, svelati i presunti motivi che hanno costretto la modella e presentatrice a chiedere l’aiuto dei medici. Una storia a tinte fosche rimasta finora nascosta. Abituata da sempre a stare sotto i riflettori Belen è stata, questa estate, al centro di un turbine mediatico che ha travolto la sua vita privata. La serenità che tutti nel clan della bella argentina assicuravano essere stata ritrovato grazia al nuovo amore Elio si è ben presto rivelato un fuoco di paglia.

Il dimagrimento significativo della modella, il silenzio social quanto mai prolungato e una serie di indizi ne sono la prova. I primi ad accorgersi che qualcosa in Belen si fosse rotto in maniera, si spera di no, irreversibile erano stati i fan. A margine dei post in cui la Rodriguez esponeva un fisico attaccato da una magrezza insolita i commenti si erano sprecati.





Belen Rodriguez: crollo dopo la separazione e lo stop a Mediaset

Alcuni perfidi, altri di sostegno. Scrive un’utente: “Cerca si mangiare perché si vede tantissimo dalle foto e mi dispiace molto!!! Sei sempre bellissima però così un po’ troppo magra”. E ancora: “Credo che Belen stia attraversando un periodo molto difficile, rispetto a qualche tempo fa si fatica a riconoscerla anche il suo bellissimo sorriso sembra intaccato”.

Anche Fabrizio Corona, nel corso di una recente puntata di Domenica In, aveva voluto dire la sua sulle condizioni della ex fidanzate. Parole criptiche ma che lasciavano comunque trapelare un profondo senso di inquietudine e di paura per il momento. Spiegava, nel dettaglio, Corona come: “è molto fragile e non sta bene, ha bisogno di aiuto”.

Aiuto che Belen Rodriguez sta cercando in una clinica a Padova sostenuta dall’amore della sua famiglia. Famiglia che, al pari dei medici, tace. Eppure una triste indiscrezione (che pare arrivi da voci molto vicine) esce fuori: Belen avrebbe avuto un crollo nervoso successivo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, avvenuta in concomitanza con la sua estromissione dai programmi Mediaset. Una concomitanza di eventi negativi che l’ha mandata in crisi.