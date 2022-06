Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì e la sua somiglianza inattesa. Non si sta facendo che parlare di questo nelle ultime ore, anche per merito della bellissima e bravissima showgirl argentina, la quale si è immortalata in compagnia della bimba sul social network Instagram. Come spesso accade, nel momento in cui lei ha postato l’immagine della sorella di Santiago, sono apparsi tantissimi messaggi e uno in particolare ha colto tutti di sorpresa. Anche se, precisiamo subito, non sono arrivati insulti.

Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì sono uno spettacolo della natura insieme. Nel corso della giornata di domenica 12 giugno, lei si è rilassata tantissimo insieme alla bambina che tra poco festeggerà il suo primo anno di vita. Belen si è mostrata con un bikini di colore arancione, mentre la figlia avuta da Antonino Spinalbese si è presentata con i suoi capelli ancora bagnati dall’acqua, un asciugamano per renderla più asciutta e inoltre sono stati sottolineati i suoi straordinari occhi di colore azzurro.





Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì, la somiglianza che sorprende

Subito dopo la foto ritraente Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì, la somiglianza tra lei e la mamma è stata notata da alcuni follower. Altri hanno invece evidenziato che ha preso tantissimo dal padre Antonino Spinalbese. E poi a sorpresa c’è stato un utente che invece si è soffermato su altro. Ovviamente nessuno si attendeva di leggere una cosa simile, ma è stata scritta assolutamente in modo bonario e si è trattato praticamente di un complimento. Sebbene sia stato un po’ inusuale.

Ecco cosa è anche stato riportato sulla figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, Luna Marì, e rilanciato dal sito Leggo: “Solo a me sembra che assomigli al pulcino (in realtà un canarino n.d.r.) Titti del cartone con il gatto Silvestro?”. Davvero nessun altro aveva ritenuto che ci fosse una somiglianza del genere, ma è apparso anche questo genere di messaggio che ha lasciato tutti senza parole. E chissà se Belen se la sentirà di aggiungere qualche risposta scherzosa a questa frase.

Parlando di Belen Rodriguez, è arrivato un altro indizio sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino grazie proprio al conduttore e ballerino. Infatti, al suo dito è ricomparsa la fede con cui si era legato in matrimonio alla showgirl argentina. Il gesto è tanto importante quanto non isolato perché sul dito di Belen Rodrigue già nel mese di marzo era tornata a brillare la fede nuziale.

