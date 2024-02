Belen Rodriguez sempre al centro delle discussioni. Quando non si parla di fidanzati si trova comunque altro per poter creare un ‘caso’. Negli ultimi tempi ha fatto rumore la rottura con l’imprenditore e amico di vecchia data Elio Lorenzoni. Dopo la separazione da Stefano De Martino la showgirl aveva trovato la serenità con Elio, ma la loro storia è durata soltanto alcuni mesi.

È stata proprio Belen a decidere di porre fine alla relazione con Elio Lorenzoni. I motivi? “L’incapacità di Elio di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari”. Recentemente la conduttrice e modella è stata pizzicata con una sua vecchia fiamma, il cestista Bruno Cerella. In queste ore, però, sta facendo discutere l’accusa rivolta a Belen dopo aver postato una foto coi figli e la sua seccata risposta.

Il video di Belen al parco coi figli e l’attacco social

Nelle ultime ore Belen ha deciso di trascorrere alcune ore di relax coi figli Santiago e Luna Marì al parco giochi a Milano. Ovviamente ha voluto condividere questi momenti spensierati sui social. La showgirl è molto tranquilla e scherza postando una foto in cui dà la mano a Santiago e scrive: “Fidanzata? Sì con mio figlio. Ecco!“.

Poi condivide un video in cui gioca con Santiago su un tappeto con un elastico tra piroette, salti e divertimento. Però qualcuno commenta: “Beh certo, in un parco giochi mi pare normale l’esibizione lap dance, ma io dico, ma la sexy la deve fare pure al Parco Sempione? Ma una regolata questa scappata di casa proprio non riesce a darsela”.

La critica ha mandato su tutte le furie Belen che sicuramente è abituata ai più diversi commenti sui social, ma non sempre riesce ad essere indifferente. E così di fronte all’accusa dell’utente risponde con un seccato: “Ma non rompere i co***oni“. Insomma, stavolta la showgirl non ha sorvolato: ha fatto bene?

