Belen Rodriguez sempre al centro del gossip. Non può essere altrimenti dopo la separazioni della bella argentina con il suo ultimo compagno, l’imprenditore Elio Lorenzoni, avvenuta dopo le feste di Natale. Da quel giorno si susseguono di giorno in giorno le segnalazioni su possibili nuovi flirt per lei. Molte di queste teorie si basano anche su indizi social. L’ultimo è di poco fa.

Per Belen primo scatto con il presunto nuovo fidanzato. La conferma che tutti cercavano sembra arrivata. La Rodriguez ha pubblicato sul Instagram una fotografia in cui appare insieme ad altre tre persone, e una di queste sarebbe appunto il suo nuovo compagno. Un volto noto. Per molti è la prova della relazione. I fan sono già impazziti.

Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato insieme alla festa di compleanno

Belen è sempre molto attiva sui social. Su Instagram il suo profilo è seguito da oltre 10 milioni di follower. Per questo la pubblicazione della foto ha suscitato subito tanto clamore. Nei giorni scorsi la conduttrice argentina aveva pubblicato altre immagini, in particolare un paio di scarpe da basket impugnate da una mano maschile. A tanto non era sfuggito un dettaglio: un bracciale. Indizi che portavano a un nome preciso.

Nei giorni scorsi ha fatto notizia un altro intervento social di Belen. Un commento dell’argentina sotto a un post di Elodie su Andrea Iannone, ora impegnato con la cantante famosa e tornato sul podio del motociclismo lo scorso week end. “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola”, le parole della Rodriguez. Ma Iannone in questa storia non c’entra niente. Ma sempre di un personaggio del mondo dello sport si sta parlando.

Tutto confermato. Il nuovo compagno di Belen Rodriguez sarebbe Bruno Cerella, cestista argentino con cittadinanza italiana. Con lui la soubrette aveva avuto già una relazione in passato. Quindi si tratterebbe di un ritorno di fiamma. È lui l’uomo immortalato nella foto insieme a lei a e un’altra coppia di amici. Immagini che sembrano riferite a una festa di compleanno e appaiono tutti sorridenti.

A rilanciare l’ipotesi che Cerella e Rodriguez si siano ritrovati è Novella2000. Che poi specifica: “Attualmente però non sappiamo se tra Belen e Bruno sia scattato realmente il ritorno di fiamma o se tra loro ci sia solo una semplice amicizia”. Per altri invece i due sarebbero solo amici. La riprova è il fatto che la foto è accompagnata dall’hashtag “friends” e a scritta “torte in faccia”.