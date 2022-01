Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma come stanno davvero le cose adesso? Il matrimonio, un figlio, il divorzio e il ritorno di fiamma di un paio d’anni fa. Poi la rottura e in questi ultimi mesi lei entrambi si sono dedicati ad altri progetti e lei anche a un’altra storia. Quella, lampo, con Antonino Spinalbese: un anno circa d’amore assoluto da cui è a luglio scorso è nata la piccola Luna Marì.

Ma tempo un paio di mesi dal lieto evento che le voci volevano Belen Rodriguez in rotta con l’hairstylis. E non sbagliavano. Ma ecco che a questo punto della storia torna Stefano Da Martino. Diversi gli indizi che fanno pensare a una scintilla che si è riaccesa improvvisamente.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: le foto

Sono settimane che non si parla d’altro. Il settimanale Oggi ha anche avvistato Belen Rodriguez e Stefano De Martino nel cuore della notte e svelato dei retroscena su quell’appuntamento. Secondo quanto riportato, lei lo avrebbe raggiunto la sera del 15 gennaio, ovvero poco dopo il suo ritorno dalla vacanza in Uruguay (ricordiamo che l’ex ballerino era andato a prenderla in aeroporto).





I paparazzi avrebbero visto Belen Rodriguez salire nell’appartamento milanese di Stefano De Martino più o meno all’ora di cena, fin quando, verso le due sono usciti per passeggiare con il cane, senza riuscire a sottrarsi da occhi indiscreti. Ma ora escono nuove foto che li mostrano di nuovo complici mentre si divertono insieme tra canti, balli e sorrisi.

La nuova reunion di Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla festa di compleanno di Patrizia Griffini, la Petineuse, che è la migliore amica dell’argentina e anche sua testimone di nozze. A condividere su Instagram gli scatti in cui la ex forse non più ex coppia nel locale milanese dove si è tenuto il party è stato Andrea Vivona, performer e cantante. Solo amici o di nuovo amanti? Bocche ancora cucite da parte loro, ma c’è chi è pronto a giurare che il ritorno di fiamma.