Belen Rodriguez, la confessione. Mesi turbolenti per la showgirl e conduttrice, che ha messo un punto al matrimonio con Stefano De Martino, trascinando dietro di sè tutte le conseguenze del caso. Dal forte stato di depressione che non ha mai nascosto a una ripresa lenta della vita quotidiana, sia privata che sui social e in tv. Solo di recente, infatti, ha parlato di questo e molto altro nello studio di Domenica In. Ma cosa ha confidato nelle ultime ore? Scopriamolo.

La rivelazione di Belen Rodriguez ai fan. L’ospitata nel salotto televisivo di Domenica In ha sicuramente scosso gli animi di molti. Rivelazioni, quelle di Belen, sul suo rapporto con Stefano De Martino che andrebbero a fare luce sulla rottura di coppia. Adesso Belen sta rimettendo insieme i pezzi di un puzzle, tornando a mostrarsi ai fan più serenamente rispetto agli scorsi mesi.

La rivelazione di Belen Rodriguez ai fan dopo il brutto periodo che tutti conoscono

Così sui social Belen Rodriguez si mostra in video in compagnia di un bambino e intenta a danzare. Vedere tornare la gioia sul suo volto, per molti fan, è la gioia più grande. Lo sottolinea un utente in un commento: “Qualche tempo fa non mi andava piu di seguirti. Poi sei mancata per un po’, sei tornata semplicemente vera, una mamma che ama i suoi figli e che sta ancora cercando la sua tranquillità sentimentale”. Belen non poteva che rispondere al messaggio, rivelando qualcosa in più.

“Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori”.

Insomma, ancora una volta Belen ha spiegato ai suoi fan che dalle cadute in basso ci si può sempre rialzare, attraverso un percorso di consapevolezza e di amore verso se stessi. E adesso non resta che aggiungere la ciliegina sulla torta: matrimonio in vista con Elio Lorenzoni? Sembra che lui abbia chiesto la modella in sposa, ma Belen attende prima di concludere il divorzio dall’ex per voltare completamente pagina.