Belen Rodriguez ha deciso di cambiare aria. La decisione comunicata con una storia social. Per togliersi di dosso le chiacchiare non ha proprio perso tempo. Gli ultimi giorni, del resto, sono stati molto complicati. Con Elio Lorenzoni sembra finita. A buttare benzina sul fuoco era stato Fabrizio Corona. “Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato. Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito”.

“Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa – si legge ancora sul sito di Fabrizio Corona – Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli. E i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra”, scriveva Corona.





Belen Rodriguez in aeroporto, vacanza dopo l’addio da Elio?

Le parole di Corona erano arrivate dopo il gossip dei giorni precedenti: una segnalazione di Elio Lorenzoni presente ad una festa senza Belen, proprio mentre lei si trova in montagna con i figli e la sua famiglia. Sembra, poi, che alla festa Elio sia stato beccato mentre parlava in maniera abbastanza spigliata con una donna bionda. Pochi minuti dopo la segnalazione resa pubblica, Belen ha condiviso una storia su Instagram in cui ha scritto: “Voglio essere libera!”.

È il sigillo sulla crisi della coppia, forse. Belen nelle ultime ora ha pubblicato in video in cui spiega di essere in viaggio verso l’aeroporto. In viaggio per motivi lavorativi o per staccare dalla realtà e allontanarsi da tutto e tutti? Ancora nessuna risposta. Potrebbe anche essere in partenza per una fuga romantica proprio con Lorenzoni, chissà. Certo che Belen è una che non perde tempo.

Certo è che per lei è un momento difficile. Al settimanale Chi, poche settimane fa, ha raccontato la difficoltà del periodo sia sotto il profilo umano che professionale. “Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti”.