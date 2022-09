“Il vero significato dell’anello”. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, la proposta sul red carpet? Si scopre tutto

Alessandro Basciano e l’anello a Sophie Codegoni, il vero significato. Nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono stati protagonisti della proposta di matrimonio che ha fatto il giro del web.

A sorpresa Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, si è inginocchiato sul tappeto rosso con un anello in mano e ha fatto la fatidica proposta alla fidanzata conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. I due sono arrivati sul red carpet e hanno attirato l’attenzione dei fotografi quando lui si è inginocchiato.





Lui in abito da sera con tanto di papillon e lei elegantissima in nero. Mentre percorrevano il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, lui si è inginocchiato lasciando la fidanzata senza parole ed emozionantissima come mostrano i video pubblicati sui social e dalle fotografie scattate dai professionisti.

Quando il modello ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha tirato fuori l’anello sul tappeto rosso, davanti ai fotografi, Sophie Codegoni si è abbassata per il fatidico “sì”, per poi baciarlo appassionatamente davanti a tutti. Foto e video hanno fatto presto il giro della rete tra commenti positivi e negativi, come quello di Jack King, giornalista di GQ UK.

“Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son. Un film molto cupo sulla depressione clinica”, ha cinguettato su Twitter mettendo l’accento sul contesto non proprio adatto in cui prendersi la scena. Ora Amedeo Venza ha spiegato il significato dell’anello regalato da Alessandro Basciano a Sophie Codegoni. L’influencer, grande amico di Basciano, ha puntualizzato che quello è un anello di fidanzamento e non una proposta di matrimonio.

