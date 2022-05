“E che ci fa con lei?”. Barù con la bellissima e famosa: il gossip esplode. E si scopre tutto

Barù beccato con una nuova ragazza. La notizia di gossip è circolata con forza in queste ore, essendo arrivata una segnalazione con tanto di foto da qualcuno che in quel momento si trovava proprio nello stesso posto dell’ex concorrente dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Ovviamente non si tratta di Jessica Selassié, con la quale ha chiarito in diverse occasioni di non provare nulla dal punto di vista sentimentale. E ora è anche uscita l’ipotetica verità su questo suo incontro.

Se in queste ore Barù è stato pizzicato con una nuova ragazza, nei giorni scorsi ha festeggiato il suo 41esimo compleanno e ha ricevuto un bellissimo regalo. Sarebbero stati i fan ad aprire una raccolta fondi per finanziare il progetto “Pulizia spiagge e fondali” di Sea Shepherd Italia. L’iniziativa è stata apprezzata da Barù, che è rimasto sorpreso e piacevolmente colpito dal gesto. Infatti, in diverse foto è apparso davvero felice e incredulo in modo positivo per quella situazione.





Barù con una nuova ragazza: beccato con una modella

Dunque, Barù è stato beccato con una nuova ragazza. A riferirlo un utente, che ha contattato sia Deianira Marzano che Amedeo Venza corredando il suo messaggio con una foto dell’ex gieffino in compagnia di questa splendida modella: “Barù con la modella, beccata anche al suo compleanno giorni fa. Copri il mio nome”. Inizialmente si era vociferato che lei fosse l’ex fidanzata Victoria Cabello, ma poi è stata subito smentita questa possibilità ed è uscito il vero nome di questa giovane.

Deianira ha comunque subito voluto precisare, non avendo elementi che potessero far immaginare un fidanzamento di Barù con questa ragazza: “Vabbè, sarà un’amica”. E molti, compreso il sito BlogTivvù, sono convinti che non ci sia nient’altro che semplice amicizia. Per la cronaca lei è un’ex concorrente di Miss Italia, Ludovica Perissinotto, e ovviamente è di una bellezza incredibile. Pare che tra il nipote di Costantino della Gherardesca e la giovane modella ci sia un buon legame, ma nulla di più.

Intanto, recentemente Barù è stato criticato da Antonio Medugno: “Per quanto riguarda Barù ho visto tante cose ad oggi (quando sono uscito dalla casa) sul mio conto che non mi sono piaciute. È stata una persona abbastanza meschina nei miei confronti e ti dico cattiva, posso usare questo termine perché ha usato proprio la tattica dell’ultimo arrivato. Mi ha attaccato sempre e non mi è piaciuto”.

