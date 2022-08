“Quanto mi mancherai”. Barbara D’Urso in lutto, la notizia l’ha devastata: “Eri meraviglioso”

Tanta emozione nelle parole di Barbara D’Urso, colpita da un lutto in queste ore. Ha deciso di pubblicare un bellissimo messaggio in memoria di colui che è morto, lasciando l’Italia molto più povera. Il suo è un dispiacere molto sentito e ha anche scelto una foto molto eloquente per rendergli omaggio. Anche i suoi utenti, che la seguono assiduamente su Twitter, hanno manifestato vicinanza alla conduttrice televisiva, in un momento sicuramente non facile e che l’ha resa molto angosciata.

Barbara D’Urso in lutto per la morte dell’attore Enzo Garinei

Perdita illustre per l’intera nostra nazione, che ha detto addio ad un attore indimenticabile. E Barbara D’Urso non poteva non soffermarsi su di lui, visto che ha lavorato al suo fianco per diverso tempo. Infatti, ha postato un’immagine che la ritrae in sua compagnia in uno spettacolo teatrale. Ha avuto con colui che ora è passato a miglior vita un rapporto molto importante, che l’ha senz’altro aiutata a migliorare dal punto di vista professionale. E dirgli addio non è sicuramente qualcosa di semplice da fare.

Barbara D’Urso ha postato su Twitter: “Compagno di lavoro stupendo e di anni di tournée, maestro sia sul palco che a luci spente… Da te ho imparato tantissimo… Attore stupendo, fratello straordinario di Pietro, regista geniale e persona meravigliosa… Mancherai a tutti noi… #enzogarinei #gliartistinonmuoionomai🌹”. Dunque, Carmelita sta piangendo la dipartita di Enzo Garinei, il famoso attore morto all’età di 96 anni e che aveva alle spalle oltre 70 film, oltre a tantissime commedie a teatro.

Compagno di lavoro stupendo e di anni di tournée, maestro sia sul palco che a luci spente… Da te ho imparato tantissimo… Attore stupendo, fratello straordinario di Pietro, regista geniale e persona meravigliosa… Mancherai a tutti noi… #enzogarinei #gliartistinonmuoionomai🌹 pic.twitter.com/N3hw2BRVA7 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) August 25, 2022

Enzo Garinei era il fratello di Pietro Garinei e al cinema esordì nel 1949 con il film Totò le Mokò. Ha anche doppiato nella sua vita lo storico personaggio Stanlio, dunque l’attore Stan Laurel. Nel 2009 aveva conquistato il riconoscimento speciale Leggio d’Oro Alberto Sordi. Da segnalare anche la sua esperienza nella serie televisiva Io e la mamma con Gerry Scotti e Delia Scala.

