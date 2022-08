“Un grande che se ne va”. Lutto nel cinema italiano, morto il grande attore: il ricordo di amici e colleghi

Lutto nel cinema e nel teatro italiano: è morto Enzo Garinei. L’attore aveva 96 anni. Tantissimi i film a cui ha partecipato, circa 70, ma anche tanti palchi teatrali in cui ha debuttato. Enzo era il fratello del regista Pietro Garinei (della celebre ditta Garinei e Giovannini). Enzo Garinei è nato a Roma il 4 maggio 1926, ha esordito poco più che ventenne in Signorinella seguito poi da Totò le Mokò.

L’attore romano, con il principe De Curtis, ha girato moltissimi film come caratterista con la regia di Mario Mattioli, Mario Monicelli e Camillo Mastrocinque. Per Enzo Garinei, Totò è stato un grandissimo maestro, “da lui ho imparato tutti i tempi comici” raccontava. E naturalmente non solo cinema e televisione (qualcuno lo ricorderà con Delia Scala e Gerry Scotti nella serie televisiva Io e la mamma, ma anche in qualche episodio di Don Matteo). Per Garinei c’è sempre stato anche il teatro, in particolare nelle commedie musicali.





Solo due anni fa era ritornato in tournée con la nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola con Gianluca Guidi, interpretando dal vivo “la voce di Dio”, ottenendo un sentito riconoscimento da parte del pubblico. Che poi dobbiamo dirlo, la sua voce è davvero molto conosciuta grazie anche al suo lavoro di doppiatore.

Il personaggio più noto a cui ha prestato la voce è probabilmente quello di George Jefferson (interpretato da Sherman Hemsley) della sitcom I Jefferson (1975-1985). Ma non è finita, perché doppiò anche Stan Laurel in alcune comiche e film dopo la prima versione che storicamente fu quella di Alberto Sordi.

Nel luglio 2009 ha vinto il riconoscimento speciale Leggio d’oro “Alberto Sordi”. Con Enzo Garinei se ne va un pezzo d’Italia, quella di Totò e del teatro della prima metà degli anni ’90. Tanti i messaggi di cordoglio che vogliono ricordarlo per quello che è stato: un grande artista.

