Lulù Selassié, lo sfottò da Ballando con le Stelle. La princess colpita e affondata

Ballerino di Ballando con le stelle prende in giro Lulù Selassié. Nelle ultime settimane la principessina ex GF Vip 6 si è data molto da fare. Nel giro di poco tempo, dopo aver partecipato ad una diretta Instagram sul reveng porn, ha annunciato l’uscita del suo pri“Sta con lui?”. Lulù Selassiè, spunta il flirt con il cantante italiano. Ed è lei stessa a fare chiarezzamo singolo insieme alla sorella Clarissa. Inoltre Lucrezia ha rivelato che presto per i suoi fan arriverà una grandissima sorpresa: il suo esordio letterario.

Per quanto riguarda l’uscita del brano Lulù Selassié ha scritto: “In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate! Stay very very tuned y’all…”.





Stefano Oradei prende in giro Lulù Selassié

A queste parole ha risposto ironicamente il ballerino di Ballando con le Stelle Stefano Oradei. Un’uscita davvero inattesa e qualcuno ipotizza che tra i due possa esserci stato qualche attrito in passato. In ogni caso ecco cosa ha scritto il ballerino: “Se canta questa… io ragazzi mi candido per il Festival (di Sanremo, ndr). Nothing Impossible… Stay Tuned”.

Vedremo nelle prossime ore se Lulù Selassié deciderà di rispondere a questa provocazione. Intanto, come anticipato, nei giorni scorsi la principessina ha annunciato che presto uscirà anche il suo nuovo libro: “Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi”.

“Sono felice – ha fatto sapere Lulù Selassié – che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni. Ci sono tante cose che vorrei raccontare perché sono belle e tante persone possono rivedersi in te… Questa cosa del libro non sarà presto, è ancora in fase di preparazione, non vi preoccupate ve lo dirò io quando uscirà”.

“Sta con lui?”. Lulù Selassiè, spunta il flirt con il cantante italiano. Ed è lei stessa a fare chiarezza