Incredibile quanto successo nelle scorse ore nella città di Napoli. Il bacio tra le attrici Serena de Ferrari e Kyshan Wilson ha scatenato il putiferio, con la reazione di una persona che si è intromessa per cercare di evitare che potesse proseguire questo loro comportamento. Inevitabilmente il video, postato in rete anche da Serena, è diventato virale in pochissimo tempo. Tanto divertimento ma anche molta sorpresa nel constatare quello che è avvenuto ai Quartieri Spagnoli.

Napoli è dunque stata teatro di un accaduto pazzesco. Ma le protagoniste si sarebbero aspettate di doversi ‘difendere’ per quello che stavano facendo per lavoro. E il bacio tra le due attrici Serena de Ferrari e Kyshan Wilson è destinato a far discutere ancora a lungo. In particolare, le parole proferite da colei che era totalmente in disaccordo con quel gesto privato sono state molto eloquenti e lasciano ben poco spazio all’interpretazione. Le attrici hanno preferito sdrammatizzare. (Leggi anche Francesco Totti e Noemi Bocchi e il bacio fake)





Bacio tra le attrici Serena de Ferrari e Kyshan Wilson: la reazione di una suora

Il sito Novella 2000 ha spiegato nei dettagli il fatto e anche le frasi di colei che ha protestato vivacemente contro il bacio tra le due attrici Serena de Ferrari e Kyshan Wilson. Stando a quanto ricostruito, le due protagoniste della serie Mare Fuori si trovavano nella città partenopea per uno shooting fotografico e quando hanno iniziato a baciarsi, c’è stato l’arrivo immediato di una suora che ha provato subito a separarle per impedire che continuassero con l’effusione.

Nel momento in cui Serena de Ferrari e Kyshan Wilson hanno iniziato a darsi un bacio sulle labbra, una suora le ha divise e ha esclamato: “Che fate, ma che fate?”. Le persone che stavano lavorando con le attrici negli scatti fotografici hanno risposto: “Noi qui stiamo lavorando signora”. Ma la religiosa ha continuato: “Questo è il Diavolo, Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Santa Maria” e si è fatta il segno della croce per ‘scacciare’ il male, che secondo lei era presente in quel bacio tra le due ragazze.

E al sito Fanpage la make-up artist Mastalìa ha rivelato altri dettagli: “Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina. Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus. Poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle”.

