“Perché non faccio vedere Cesare”. Aurora Ramazzotti, 4 mesi il parto e solo oggi la verità sul figlio

Aurora Ramazzotti, la rivelazione sul figlio Cesare Augusto. La figlia d’arte è sempre molto attiva sui social e non fa che aggiornare i fan di come prosegue la quotidianità nelle nuove vesti di mamma. Ma a distanza di alcuni mesi dal parto, Aurora torna su alcuni argomenti e dettagli che fino a questo momento non ha mai rivelato. Al di là del tempo da dedicare al bebè, Aurora man mano si sta anche riappropriando dei propri spazi e delle attività che ha sempre svolto. Quindi quale momento migliore per spiegare a tutti la verità sulla nascita del figlio.

La rivelazione di Aurora Ramazzotti sul piccolo Cesare Augusto. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato e in fin dei conti è giusto che una mamma tenga per sè alcuni dettagli sul parto, e questo fino a quando non sente lei stessa la necessità e il desiderio di parlarne. Ed è accaduto esattamente questo nelle ultime ore attraverso il box di domande a cui Aurora ha deciso di rispondere con cura e attenzione e soprattutto senza più alcun filtro.

La rivelazione di Aurora Ramazzotti sul piccolo Cesare Augusto: la verità dopo alcuni mesi dal parto

Prima rivelazione su tutte: il piccolo Cesare Augusto è nato attraverso un parto naturale? Ebbene no, a rivelarlo Aurora stessa dopo alcuni mesi dalla nascita del bebè: “Desideravo molto un parto naturale e la mia propensione ottimista (e i miei tanti pianeti in capricorno) hanno fatto sì che rimanessi convinta fino alla fine che ci sarei riuscita. Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro. Alla fine Cesare è nato con un taglio cesareo e in 20 min era sul mio petto, morbido, assonnato e bellissimo”.

Aurora Ramazzotti ha poi proseguito nelle rivelazioni: “Ci ho messo qualche settimana a superare l’amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così. Questa è una narrazione sbagliatissima in cui aggrovigliarsi che non auguro a nessuno perché ci sono invece tanti benefici per il bambino e la mamma col cesareo. Oltretutto Cesare è nato sereno ed è un bambino meraviglioso, tranquillo e simpatico. Dorme pure la notte”.

E come molti fan avranno notato, sui social ancora nessuna foto del piccolo Cesare. Aurora spiega anche i motivi della scelta: “Per ora non me la sento. I social sono stati per me un posto un po’ ostile negli ultimi anni ed è ancora davvero troppo piccolo. Non escludo di mostrarlo in futuro se ce ne sarà l’occasione ma per ora ve lo lascio immaginare”. Ma in tutto ciò papà Goffredo come sta? Ma soprattutto, com’è oggi il rapporto tra Aurora e il papà di Cesare? “Il rapporto con Goffredo è cambiato dopo la nascita del piccolo” ma sottolinea: “è ancora più bello. Ho sempre saputo che sarebbe stato un papà stupendo e così è. Poi vabbè cosa ve lo dico a fare, vederlo col bambino mi emoziona sempre immensamente. La nostra complicità si fortifica ogni giorno”.