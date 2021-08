Aurora Ramazzotti, la lite con la sua più grande amica di sempre sotto i riflettori. Ebbene si, la figlia di Eros Ramazzotti e la figlia di Pino Daniele si sono allontanate. Tra di loro non una semplice amicizia ma un rapporto definito come una “fratellanza”. Ma oggi qualcosa sembra essere cambiato. I fan restano increduli, ecco cosa è accaduto.

Vi ricordate il messaggio di auguri che Aurora Ramazzotti ha dedicato a Sara Daniele in occasione del compleanno? Ebbene quelle parole oggi risuonano più nostalgiche che mai per molti fan: “Impossibile scegliere tra le migliaia di foto per raccontare la nostra amicizia, ci vorrebbe un libro”

“Un rapporto speciale, diverso. Ci separa solo il sangue della fratellanza. Tanti auguri sorella mia”. Con queste parole Aurora ha fatto gli auguri per i 24 anni dell’amica. Ed è proprio dal mondo social che si alza il sospetto che tra le due grandi amiche sia accaduto qualcosa che possa averle allontanate.





Un like in meno? Una svista? Non solo. Pare che le due abbiano smesso di seguirsi sui social. Tutto questo sarebbe accaduto proprio dopo la vacanza di “coppia” trascorsa insieme e in compagnia dei rispettivi fidanzati, Goffredo e Marco.

A lanciare qualche dettaglio in più ci ha pensato il magazine Chi. Infatti pare che la rottura avvenuta tra “Stanlio e Ollio”, come spesso si sono descritte ironicamente, per sottolineare una diversità caratteriale che le ha sempre rese complementari in tutto, sia avvenuta per un motivo su cui è quasi impossibile chiudere un occhio.