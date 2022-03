“Guardate qui”. Aurora Ramazzotti, dettagli super intimi senza vergogna. E mostra tutto sui social

Aurora Ramazzotti è ormai conosciuta non soltanto per essere la figlia di Eros e di Michelle Hunziker, ma anche per essere un’influencer a tutti gli effetti. La ragazza è davvero molto seguita sui social network e non ha mai avuto problemi a parlare di argomenti, considerati da alcuni ancora un tabù. Ed è per questo che ha nuovamente sorpreso tutti i suoi follower, mostrando loro un regalo intimo ricevuto. Lo ha subito fatto vedere a tutti, aggiungendo anche un commento a dir poco hot.

Qualche settimana fa Aurora Ramazzotti era balzata agli onori della cronaca gossip, grazie alla sua reazione in seguito al bacio tra la mamma e il papà durante il programma ‘Michelle Impossible’. “Diglielo che siamo solo amici così da domani smetteranno di scrivere che siamo tornati assieme”, aveva concluso Michelle Hunziker che aveva abbracciato e baciato a fior di labbra Eros sul palco. E sì, “Cosa più bella non c’è stata”, aveva scritto Aurora Ramazzotti che aveva condiviso su Instagram proprio il momento finale del brano.

In un primo momento Aurora Ramazzotti è andata molto cauta, infatti ha svelato i doni sicuramente meno bollenti. Ha mostrato una bellissima tuta, un marsupio e anche una borsetta. E poi ecco uscir fuori il regalo piccante. E non è la prima volta in assoluto che si è dunque dedicato al tema sesso e ai giocattoli sessuali. Ha sempre spronato tutti i suoi fan a viversi con spensieratezza e leggerezza l’ambito intimo e quindi lei non ha alcun fastidio o vergogna a sviscerare questo argomento in tutte le sue sfaccettature.





E quindi Aurora Ramazzotti ha uscito fuori questo regalo, senza fare alcun tipo di censura. E ha anche commentato con grande ironia: “Lo sapete, la vostra influencer di vibratori è qui”. E ha fatto anche alcuni ringraziamenti, taggando i protagonisti in questione. Come ha voluto ricordare anche il sito ‘Leggo’, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker dedica proprio delle rubrichette social alla tematica sesso, infatti i fan pongono delle domande e lei risponde senza peli sulla lingua.

Michelle Hunziker invece ha raccontato nelle scorse ore di una disavventura. Durante la vacanza c’è stato un momento di panico. Infatti l’amica Laura Barenghi non ha preso bene una gita al mare. E Michelle Hunziker ha immortalato gli attimi che vedevano in difficoltà la truccatrice. “Sto per sboccare”, ha detto mentre nel filmato la conduttrice di Canale 5 la riprendeva immobile su un lato dell’imbarcazione.