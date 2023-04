Aurora Ramazzotti, il video del pancione conquista i fan. Nella vita di mamma e papà è arrivato il piccolo Cesare: con una foto del pugnetto del piccolo di casa che incontra la mano di papà Goffredo, la coppia ha ufficializzato la notizia della nascita. Ma a poche ore dal parto, Aurora Ramazzotti non ha dimenticato di regalare ai fan un video che ha riassunto i 9 mesi di gravidanza ormai conclusi.

Il video di Aurora Ramazzotti diventa virale. Mamma a 26 anni, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, ha dato alla luce il figlio Cesare, nato dall’unione amorosa col compagno e forse imminente marito Goffredo Cerza. Il lieto evento del parto è avvenuto in una clinica in Svizzera, la stessa dove Michelle Hunziker ha dato alla luce Aurora.

Il video di Aurora Ramazzotti diventa virale: “Ciao panza…”

I fan, nel corso dei 9 mesi di gravidanza, hanno potuto seguire per filo e per segno ogni fase significativa della dolce attesa e per rendere omaggio a quanti hanno dimostrato affetto e supporto, la neo-mamma Aurora ha deciso di condividere un video che mostra l’evoluzione del pancione che nel giro di poco tempo ha ottenuto un numero record di visualizzazioni. Un altro successo per la coppia, e un’ulteriore conferma sull’emozione che anche i fan stanno condividendo con loro dopo l’arrivo del piccolo Cesare.

Infatti il video ha ottenuto ben oltre 1,5 milioni di visualizzazioni. “Ho deciso di registrare l’evoluzione della mia pancia dall’inizio dell’ottavo mese“, ha detto nel video di TikTok mamma Aurora per poi commentarlo anche in diretta: “Secondo me qua ha fatto un balzo notevole” per poi ammettere: “Alla 37esima settimana, arrivata al limite della sopportazione umana credo”.

Poi il video mostra il pancione alla 38esima settimana, senza sapere che solo dopo quattro giorni il piccolo Cesare sarebbe stato veramente pronto a venire al mondo ed essere accolto tra le braccia di mamma e papà. Un video-ricordo decisamente dolce che si conclude con l’ultima clip che mostra Aurora sorridente accanto al bebè: “Volevo monitorare la lievitazione. Ciao panza, sono ufficialmente 24 ore che non ci sei più“, ironizza Aurora che da ora in poi insieme a Goffredo avrà modo di vivere pienamente un altro capitolo della sua vita da mamma.