Aurora Ramazzotti malore. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non si è sentita bene durante un’uscita milanese con la sua amica Sara Daniele (la figlia di Pino, ndr) e tornata a casa ha raccontato tutto tra le Storie di Instagram e mostrato anche la foto di quando praticamente è “quasi svenuta”.

“Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano – ha raccontato Aurora Ramazzotti dopo il malore sui social – Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”.





Aurora Ramazzotti malore: cosa è successo e come sta

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti pubblica anche una foto con la sua amica Sara Daniele, che appunto si è trovata in quel momento preciso in cui ha avuto un calo di pressione. Ma Aurora Ramazzotti ci tiene a rassicurare subito i suoi tanti fan: “Sto bene, non vi preoccupate, ma Sara ha voluto fare un selfie…”.

Così. dopo il racconto del malore, torna l’Aurora Ramazzotti con il sorriso e con l’ironia che da sempre la contraddistingue e mostra a tutti il selfie che la figlia di Pino Daniele ha scattato proprio mentre lei era stesa, con stracci bagnati in testa e gambe alzate.

Morale della favola? “Insomma non mi era mai successo. Ho capito che: 1- È importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico. 2 – Sdraiarsi così è un’ottima idea. 3 – I panni freschi in testa sono il paradiso. 4 – Un ragazzo al bar mi ha detto che sono bella anche da svenuta grazie tanto. E grazie a tutti”, ha concluso Aurora Ramazzotti.

