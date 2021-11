Aurora Ramazzotti è la figlia primogenita di Eros e Michelle Hunziker e, ormai da tempo, ha deciso di seguire le orme di famiglia nel mondo dello spettacolo. Come la mamma, Aury ha iniziato a muovere i primi passi in tv ma a quanto si è appreso qualche giorno fa sembra che abbia deciso di allontanarsi un po’ dal piccolo schermo e dal suo nuovo – ma non troppo- ruolo di conduttrice.

Il programma presentato insieme ad Alvin, Misteri Land è stato sospeso dopo sole due puntate: il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che il format si ferma momentaneamente ma tornerà quanto prima in una formula tutta nuova. Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1, ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata.

Aurora Ramazzotti versione diva: il prezzo del suo abito

Nella nota di Mediaset si legge come non si tratti di una bocciatura definitiva, ma gli ascolti sono stati bassi rispetto alle aspettative. Il debutto aveva totalizzato il 4%, mentre la seconda puntata era scesa al 2,8%. Aurora Ramazzotti continua però a essere presente per i follower tramite Instagram e tra gli ultimi post quello di una serata speciale con un’amica vip ben nota al pubblico: ha partecipato a un galà di beneficienza con Paola Di Benedetto.





Per l’occasione Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto, già vincitrice di un GF Vip, hanno sfoggiato outfit “complementari”: la prima in total black, la seconda in total white. Nemmeno a dirlo, like a pioggia per le due amiche e i loro outfit. Nel dettaglio, la figlia di Michelle Hunziker ha scelto un abito da gran sera da diva: un vestito nero monospalla firmato Stella McCartney impreziosito da inserti in maglia e drappeggi.

Il prezzo? Non proprio per tutte le tasche: è in vendita sul sito del brand a 1.450 euro. Anche l’amica Paola Di Benedetto alla serata organizzata da The Children for Peace all’Hotel Palazzo Parigi ha indossato una creazione di Stella McCartney: un completo doppiopetto mannish bianco, leggermente oversize. Look opposti per le due amiche, che poi hanno proseguito la serata insieme con un look più sportivo ma sempre coordinato, ovvero jeans e blazer.