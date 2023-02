Preoccupazione dei fan per Aurora Ramazzotti, che è sparita per ore sui social. Una cosa certamente insolita, dato che lei è presente quotidianamente. E subito c’è stata grande apprensione da parte dei suoi follower sulle sue condizioni di salute, a circa un mese dal parto che le permetterà di diventare mamma per la prima volta. Lei, presumibilmente inondata di messaggi, ha deciso poi di tornare attiva e ha spiegato le ragioni che l’hanno costretta ad allontanarsi momentaneamente dal mondo virtuale.

Quello reale è certamente più pressante per Aurora Ramazzotti, che dunque era sparita dai social e soprattutto da Instagram per un motivo specifico. Quindi, effettivamente la decisione presa di abbandonare il suo profilo in via temporanea era stata assunta per qualcosa che non stesse andando nel verso giusto. E la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha rotto definitivamente il silenzio, cercando di riferire nei minimi dettagli cosa le sta accadendo in questi giorni difficili.

Aurora Ramazzotti sparita per ore dai social: cosa le è successo

Attraverso delle Instagram stories, Aurora Ramazzotti ha svelato il motivo per il quale è sparita di botto dai social, creando panico nei fan. Subito i timori sono stati rivolti alla possibilità che ci potessero essere stati dei problemi legati alla sua gravidanza, ormai giunta all’ottavo mese, invece possiamo subito tranquillizzarvi e dire che non c’è stato nulla di irreparabile. Ma nonostante questo, la giovane influencer sta accusando delle difficoltà sempre più costanti e ora ha deciso di parlarne apertamente.

Questo quanto detto da Aurora, rivolgendosi ai suoi ammiratori: “Sono un paio di giorni che non ho molta energia ed inizio ad avere qualche segno di affaticamento. Ogni momento è una scoperta in questo percorso e sto imparando a gestire anche questa nuova fase. A volte anche accettare di doversi fermare e tranquillizzare è difficile“. Per poi aggiungere un dettaglio scherzoso: “P.S.: Ho scordato lo shampoo e mi sono lavata i capelli col bagnoschiuma”. Poi ha proseguito, riferendo altri particolari sul suo stato fisico.

E dopo ha anche pubblicato una foto di una piscina e ha commentato: “Sento le gambe mooooolto pesanti e la piscina mi ha rimessa al mondo (anche se me la sono presa con calma oggi)”. Per fortuna comunque non c’è stato nessun problema serio.