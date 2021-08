Simpatica è dire poco per descrivere la bellissima Aurora Ramazzotti. La giovane figlia di Eros e Michelle Hunziker è in vacanza a Ibiza con le amiche. Ed è qui che la giovane presentatrice racconta a tutti quello che le è capitato. Come saprete Aurora è una ragazza molto social, sono sempre molto frequenti le sue stories su Instagram, piccoli video di massimo 15 secondi che raccontano un episodio e magari una foto seguita da una bella canzone a cornice.

Stavolta però Aurora Ramazzotti parla in spiaggia e da a tutti la “brutta notizia”. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nell’isola delle Baleari, in compagnia di tre amiche (tra cui Paola Di Benedetto). Dopo la disavventura in aeroporto ora Aurora è protagonista di un nuovo contrattempo. E con la sua proverbiale ironia, racconta tutto nelle stories di Instagram “in diretta” dalla spiaggia: “Terzo giorno di vacanza, tutto meraviglioso, ma non capivo come mai negli ultimi giorni mi rodesse sempre il c*** più del solito.

Oggi l’ho capito, mi sono venute le mestruazioni con sette giorni di anticipo. Grazie, a posto…”. Solo alla fine, sopra il video, Aurora conclude ironica: “Mestruozilla a rapporto”. Potrete immaginare le risate che ha fatto fare a tutti. Poco prima Aurora Ramazzotti si era resa protagonista nel raccontare con una serie di stories su Instagram cosa stava succedendo al loro aereo per Ibiza.





“È un anno che non prendo l’aereo e guarda che succede. Sei persone, che hanno imbarcato il bagaglio, si sono perse in aeroporto e le stiamo aspettando. Io ho fame, ho caldo, sono nervosa…”, cerca di ironizzare l’influencer già a bordo del velivolo. Ma non è tutto. Aurora Ramazzotti, basita, fa ascoltare ai follower l’annuncio del comandante dell’aereo.

“Dobbiamo cambiare l’equipaggio, questo comporta un ulteriore ritardo”. Aurora Ramazzotti commenta sconsolata: “Ma come ci si fa a perdersi in aeroporto? Ma poi di questi sei nessuna traccia…”. Finalmente tutto è spiegato: era troppo nervosa. Però che sfiga!