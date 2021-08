Aurora Ramazzotti presto tornerà in tv con un nuovo programma. Alla guida di ‘Mistery Land’, che andrà in onda nella prossima stagione su Italia1, insieme alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunizker ci sa anche Alvin. Ma ora è tempo di godersi l’estate per Aurora Ramazzotti, che in questi ultimi tempi oltre a ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo è diventata anche una paladina del ‘body positive’ e non perde occasione per rivolgere alle sue fan messaggi che ne incrementino l’autostima.

Ma prima di partire per qualche giorno con le amiche per Ibiza un odioso fuoriprogramma, che ovviamente ha raccontato su Instagram: “Vi dico solo che dei passeggeri del nostro volo si sono persi a Malpensa dopo aver imbarcato i bagagli e li stiamo aspettando da 40 minuti”, ha spiegato.

Aurora Ramazzotti, che fisico in bikini: foto

Ma poi in realtà i 40 minuti sono diventati molti dii più e Aurora Ramazzotti ha cambiato volo, con un ritardo considerevole: “E comunque dei sei che si sono persi non c’è traccia e vi dirò di più, ci stiamo domandando se siano mai esistiti, ma questo è un mistero che non risolveremo mai”. Anche se in ritardo, a Ibiza Aurora Ramazzotti e le sue amiche sono arrivate e non hanno perso tempo: mare e sole.





“Off con le ragazze”, ha scritto Aurora Ramazzotti nella didascalia del post che accompagna quattro scatti che immortalano un felice pomeriggio al mare con le sue compagne di viaggio. Scatti e video che immortalano un giro in acquascooter, un bagno di sole in barca ma soprattutto un bikini mozzafiato che mette in risalto il suo fisico al top. Aurora Ramazzotti in costume è bella come mamma Michelle Hunziker, dalla quale ha ereditato anche il fisico asciutto, oltre al carattere forte e alla simpatia.

Aurora Ramazzotti, che ha scelto un bikini blu petrolio con una fascia che forma una piccola rouche sul decolleté e uno slip a vita alta dello stesso colore ha fatto il pieno di complimenti sotto alle foto. “Fisichino ne abbiamo?!”, “Tutte fighissime ma madre natura è sempre madre natura”, si legge sotto. E ancora: “Che meraviglia”, “Sei stupenda!”.