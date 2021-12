Aurora Ramazzotti, pigiama party per il compleanno. Conto alla rovescia per festeggiare i 25 anni della figlia di Eros e Michelle Hunziker. Ma, per dirla tutta, la festa è già cominciata. Infatti Aurora ha deciso di dare il via alle danze con un party in pigiama con gli amici. I festeggiamenti, infatti, dureranno tutto il weekend.

Per il compleanno di Aurora i festeggiamenti sono davvero speciali. In uno stile del tutto casual e remando contro ogni tipo di superstizione, Aurora Ramazzotti ha aperto le danze con gli amici più cari e i loro pigiama. Un occhio di riguardo, dunque, anche all’allestimento per il lieto evento durante il quale a dare una mano è stata anche la sua migliore amica Sara Daniele.

Dal “divano delle sciure”, pieno di cuscini, ai led colorati sulle pareti. Immancabili le stelline e le scritte “Good Night”, per non uscire fuori tema. Inseparabili e da sempre presenti, l’una per l’altra da ben 12 anni, Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, entrambe figlie d’arte, non potevano che immortalare i momenti più belli, spazzando via del tutto ogni dubbio sul loro presunto allontanamento.





Più forti di prima, è giusto dirlo, pronte a sfoggiare il loro sorriso migliore, oltre al pigiama. Un party di tutto rispetto, a cui non potevano mancare altri nomi. Via alle danze in pigiama, insieme a Paola Di Benedetto, Alessando Onnis, Bianca Atzei e Stefano Corti.

Tutti rigorosamente vestiti a tema, ma con qualche chicca da parte di chi non ha potuto fare a meno del tacco, seppur sotto un pigiama decisamente elegante. Ma Aurora non ha certamente escluso nessuno dalla festa, destinando uno spazio-festeggiamenti anche agli adulti. Che la festa abbia inizio!